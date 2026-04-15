Bis zu 200.000 Euro Strafe: Türkei plant Mega-Rauchverbot

Das Land will bis 2040 rauchfrei werden.

Die Türkei plant einen weitreichenden Schritt im Kampf gegen den Tabakkonsum: Ein umfassendes Rauchverbot soll das Land langfristig vollständig rauchfrei machen – mit möglichen Folgen auch für Urlauber. Ein entsprechender Gesetzentwurf der Regierungspartei AKP sieht vor, dass bis zum Jahr 2040 Verkauf, Herstellung und Import von Tabakprodukten komplett untersagt werden. Ziel ist es, den Konsum nachhaltig und drastisch zu reduzieren.

Bereits vor einem vollständigen Verbot sollen schrittweise strengere Regelungen eingeführt werden. Geplant sind unter anderem Rauchverbote auf öffentlichen Plätzen sowie im Außenbereich von Restaurants und Cafés. Auch Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser und Gotteshäuser sollen künftig komplett rauchfrei sein. Damit würde das bestehende Nichtraucherschutzgesetz deutlich ausgeweitet.

© Getty

Ein zentraler Punkt des Entwurfs ist die neue Definition von „Tabakprodukten“. Diese soll künftig deutlich breiter gefasst werden und neben klassischen Zigaretten auch E-Zigaretten, Vapes, Wasserpfeifen, Tabakerhitzer sowie Produkte mit synthetischem oder organischem Nikotin umfassen. Damit reagiert die Regierung auf veränderte Konsumgewohnheiten und neue Produkte auf dem Markt.

Mega-Strafen

Bei Verstößen gegen die geplanten Regelungen drohen empfindliche Strafen. Laut Berichten sollen Geldbußen zwischen einer und zehn Millionen Lira verhängt werden – umgerechnet etwa 20.000 bis knapp 200.000 Euro. Unternehmen riskieren zusätzlich den Entzug ihrer Betriebslizenz. Auch für Reisende könnten die Vorschriften erhebliche Konsequenzen haben: Besitz, Erwerb oder Einfuhr von Tabakprodukten könnten mit Verwaltungsstrafen zwischen 50.000 und 250.000 Lira geahndet werden, was bis zu rund 5000 Euro entspricht.

© Getty

Für Urlauber bedeutet das: Wer künftig in die Türkei reist, sollte sich frühzeitig über die jeweils geltenden Regelungen informieren, da Verstöße teuer werden können.

Der Hintergrund für die geplanten Maßnahmen ist ein vergleichsweise hoher Tabakkonsum im Land. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi gibt es derzeit zwischen 18 und 19 Millionen Raucher in der Türkei. Damit zählt das Land zu den Staaten mit einem besonders hohen Anteil an Rauchern.

Ob und wann das Gesetz tatsächlich verabschiedet wird, ist derzeit noch offen. Klar ist jedoch: Sollte der Plan umgesetzt werden, würde die Türkei zu den Ländern mit den weltweit strengsten Anti-Tabak-Regelungen gehören.