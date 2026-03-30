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Strand in Italien
© Getty Images

Qualm-Stopp

Rauchverbot an weiterem Adria-Strand fixiert

30.03.26, 08:09
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Schlechte Nachrichten für qualmende Urlauber: Eine weitere beliebte Stadt in Italien weitet das Rauchverbot am Strand aus.

Italien-Liebhaber aus Österreich müssen sich diesen Sommer auf strengere Regeln einstellen. Ab Mittwoch, 1. April 2026, ist in der Stadt Pesaro Schluss mit der Zigarette am Meer – und zwar das ganze Jahr über am gesamten Strandbereich. Während das Verbot bisher nur für die ersten fünf Meter ab der Wasserlinie galt, wurde es nun auf den kompletten Bereich inklusive der Sonnenschirme, Gehwege und freien Strandabschnitte ausgeweitet. Lediglich Gastronomie- und Bar-Bereiche sind von der Neuerung ausgenommen. "Barbereiche bleiben vom Verbot ausgenommen, während Strandkonzessionäre spezielle Raucherbereiche ausweisen können, die entsprechend gekennzeichnet und ausgestattet sind", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Pesaro.

Die Verantwortlichen der "Commune di Pesaro" begründen diesen Schritt vor allem mit der Nachhaltigkeit. Zigarettenstummel gelten als der häufigste Müll an den Küsten. Da die Filter unzählige Jahre zum Verrotten benötigen und in schädliches Mikroplastik zerfallen, soll das Verbot die Verschmutzung stoppen. Zudem steht der Schutz von Kindern, Schwangeren und gesundheitlich gefährdeten Personen vor Passivrauch im Fokus der Behörden.

Saftige Bußgelder drohen

Wer sich nicht an die neuen Vorschriften hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. In Pesaro gilt laut dem Portal "5min" der Standardrahmen für Verwaltungsstrafen – das Bußgeld für Verstöße liegt meist zwischen 100 und 250 Euro. Besonders teuer wird es, wenn Kinder oder Schwangere durch den Rauch belästigt werden – in solchen Fällen wird die Strafe am oberen Ende des Rahmens angesetzt.

Rauchfreie Zonen nehmen zu

Pesaro ist nicht der einzige Ort an der Adria, der auf eine rauchfreie Umgebung setzt. In Jesolo gilt bereits seit dem Frühjahr 2025 ein Verbot auf dem gesamten 15 Kilometer langen Strand. Auch in Bibione sowie an mehreren Stränden auf Sizilien und Sardinien bleibt die Zigarette untersagt.

Interessant für Nutzer von E-Zigaretten: In Orten wie Bibione gilt die Regelung derzeit nicht für das Dampfen, allerdings wird das Rauchen direkt im Wasser überall als Verstoß gewertet.

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