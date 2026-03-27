Ab April: Rauchverbot am Italo-Strand gilt

Italien verschärft seine Anti-Rauch-Gesetze drastisch. Ab dem 1. April führt die Hauptstadt Rom ein striktes Verbot an allen Stränden ein – bei Verstößen drohen Urlaubern teure Konsequenzen.

Italien festigt seinen Ruf als eines der Länder mit den strengsten Rauchervorschriften in Europa. Vor allem für Reisende aus Österreich, die gerne die italienische Küste besuchen, ändern sich ab April die Spielregeln an den Stränden massiv.

Striktes Verbot am Meer

Die Stadt Rom wird ab Mittwoch, 1. April, ein komplettes Rauchverbot an allen Stränden im Stadtgebiet einführen. Damit folgt die Metropole einem Trend, der sich bereits an der Adria abzeichnet: Auch Städte wie Pesaro haben bereits ähnliche Schritte unternommen. Wer sich nicht an die neuen Regeln hält, muss tief in die Tasche greifen. In Rom werden bei Verstößen Geldstrafen von bis zu 275 Euro fällig.

Besonders harte Strafen möglich

Die Behörden greifen vor allem dann hart durch, wenn besonders schutzbedürftige Personen betroffen sind. Sollten Kinder oder Schwangere in der Nähe sein, verdoppeln sich die Bußgelder auf bis zu 500 Euro. Diese strengen Vorschriften beschränken sich nicht nur auf den Sandstrand, sondern gelten in Rom unter anderem auch für Parks, Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, Spielplätze und den Bereich von Krankenhäusern.

Lange Tradition der Verbote

Die aktuellen Verschärfungen sind Teil einer langfristigen Strategie. In ganz Italien ist das Rauchen bereits seit dem Jahr 2003 in allen öffentlichen Gebäuden, Büros, Bars, Restaurants, Diskotheken und Hotels untersagt. Ausnahmen gibt es nur dort, wo völlig getrennte Raucherräume mit funktionierenden Belüftungssystemen vorhanden sind. Nach einer Übergangsfrist, die bis 2005 lief, wurde das Verbot konsequent im ganzen Land durchgesetzt.

Urlauber müssen sich anpassen

Mit der Ausweitung auf Außenbereiche wie Strände und Parks setzt Italien nun ein weiteres deutliches Zeichen für den Nichtraucherschutz. Wer seinen Urlaub in der Region Rom oder an den betroffenen Adria-Küsten plant, sollte sich rechtzeitig auf die neuen Gegebenheiten einstellen, um unangenehme Überraschungen bei der Reisekasse zu vermeiden.