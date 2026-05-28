Messerangriff am Bahnhof: Mann greift Passanten an

Schockmoment am Donnerstagmorgen in der Schweiz: Am Bahnhof der Stadt Winterthur kam es zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Mann mehrere Menschen attackiert haben soll. Medienberichten zufolge wurden dabei mehrere Personen verletzt.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Vorfall am Vormittag im Bereich des Bahnhofs in Winterthur. Die Polizei Zürich bestätigte gegenüber Medien einen größeren Einsatz, hielt sich zu Details zunächst jedoch bedeckt.

Rund um den Bahnhof wurde ein größerer Bereich abgesperrt. Polizei und Rettungskräfte standen im Einsatz.

Augenzeuge berichtet von Messerattacke

Wie der Schweizer Blick berichtet, soll ein Mann mehrere Passanten angegriffen haben. Laut Augenzeugen habe der Verdächtige dabei plötzlich auf mehrere Personen eingestochen. Ein Zeuge schilderte gegenüber dem Tagesanzeiger, der Mann habe während des Vorfalls „Allahu akbar“ gerufen. Ein vom Blick veröffentlichtes Video soll entsprechende Rufe dokumentieren.

Täter noch am Bahnhof gefasst

Nach Angaben der Polizei, die dem Blick am Vormittag bestätigt wurden, soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 31-jährigen Schweizer handeln. Der Mann wurde demnach direkt nach der Attacke im Bereich des Bahnhofs angehalten und festgenommen. Bei dem Vorfall sollen drei Menschen verletzt worden sein. Ein Opfer erlitt schwere Verletzungen, zwei weitere Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Kindergruppe gerät offenbar in Situation

Besonders brisant: Medienberichten zufolge soll sich während der Attacke auch eine Kindergruppe in unmittelbarer Nähe befunden haben. Eine Betreuungsperson habe sich schützend vor die Kinder gestellt.Die Ermittlungen der Behörden laufen derzeit auf Hochtouren.