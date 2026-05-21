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Erste Hitzewelle: So heiß wird es in IHRER Stadt
© getty

Bis zu 30 Grad

Erste Hitzewelle: So heiß wird es in IHRER Stadt

Von
21.05.26, 06:51 | Aktualisiert: 21.05.26, 08:26
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Die Eisheiligen sind abgezogen – nach der Kälte kommt jetzt schon die erste Hitzewelle. 

Endlich startet der (Früh-)Sommer in Österreich so richtig durch. Pünktlich zum Pfingstwochenende wird es im ganzen Land sommerlich warm - die Temperaturen steigen auf 30 Grad. Vor allem am Sonntag können sich die Bäder – die bis jetzt einen eher trüben Saisonstart hatten – auf den ersten Ansturm freuen.

Hitze-Hotspots

Besonders heiß wird es dabei im Raum Wien sowie im Süden, etwas kühler im Westen.

Hitze
© ECMWF

Wer es noch heißer will, sollte am Wochenende nach Spanien fliegen. Dort werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet.

Experten warnen vor „Super-El-Niño“

Geht es nach den Wetter-Experten der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), ist das allerdings nur der Anfang. Im Sommer werden wieder extreme Hitzewellen erwartet - samt Trockenheit und erhöhter Waldbrandgefahr in den Urlaubsregionen.

Verantwortlich dafür ist das Phänomen „El Niño“, das heuer und auch im nächsten Jahr für Rekordtemperaturen und Extremwetter sorgen könnte.

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