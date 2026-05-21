Erste Hitzewelle: So heiß wird es in IHRER Stadt

Die Eisheiligen sind abgezogen – nach der Kälte kommt jetzt schon die erste Hitzewelle.
Endlich startet der (Früh-)Sommer in Österreich so richtig durch. Pünktlich zum Pfingstwochenende wird es im ganzen Land sommerlich warm - die Temperaturen steigen auf 30 Grad. Vor allem am Sonntag können sich die Bäder – die bis jetzt einen eher trüben Saisonstart hatten – auf den ersten Ansturm freuen.
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Hitze-Hotspots
Besonders heiß wird es dabei im Raum Wien sowie im Süden, etwas kühler im Westen.
Wer es noch heißer will, sollte am Wochenende nach Spanien fliegen. Dort werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet.
Experten warnen vor „Super-El-Niño“
Geht es nach den Wetter-Experten der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), ist das allerdings nur der Anfang. Im Sommer werden wieder extreme Hitzewellen erwartet - samt Trockenheit und erhöhter Waldbrandgefahr in den Urlaubsregionen.
Verantwortlich dafür ist das Phänomen „El Niño“, das heuer und auch im nächsten Jahr für Rekordtemperaturen und Extremwetter sorgen könnte.