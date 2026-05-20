"Unpassende Beziehungen": Schilling-Freund tritt zurück

Der Freund der österreichischen grünen EU-Abgeordneten Lena Schilling, Bas Eickhout, verlässt das EU-Parlament.

Knalleffekt bei den EU-Grünen - mit einer Tangente zur österreichischen Politik: Der Ko-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, Bas Eickhout, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt als Abgeordneter erklärt. Wie das Politikmagazin „Politico“ berichtet, zog der 49-jährige Niederländer damit die Konsequenzen aus „unangemessenen Beziehungen“ in seinem beruflichen Umfeld. Eickhout hat eine Beziehung zur österreichischen EU-Abgeordneten Lena Schilling.

Eickhout räumte „Fehltritte“ ein

„Ich habe mein eigenes Handeln in der vergangenen Zeit kritisch reflektiert. Ich habe in der Vergangenheit nicht immer das Richtige getan. Ich hatte Beziehungen, die nicht zu meiner Rolle passten. Ich hätte das nicht tun sollen und übernehme die Verantwortung dafür.“

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Fraktion und Partei betonen Verhaltenskodex

Die Fraktion der Grünen im EU-Parlament erklärte, sie respektiere und verstehe Eickhouts Schritt. Man nehme jegliche Vorwürfe von Verstößen gegen den Verhaltenskodex sehr ernst. Ein professionelles und offenes Arbeitsumfeld sei entscheidend. Zudem verwies die Fraktion auf vertrauliche Berater und Ressourcen für Betroffene.

Auch Eickhouts niederländische Heimatpartei PRO (das Ergebnis einer Fusion von GroenLinks und der PvdA) bestätigte, dass der Rücktritt unter anderem erfolgt sei, weil er frühere Arbeitsbeziehungen nicht gemeldet habe. Eickhout selbst ergänzte, dass ihm nach den jüngsten Wahlen auch die Energie für eine Fortsetzung fehle und die Partei angesichts der Neugründung von PRO frische Kräfte verdiene.

„Hat nichts mit der Beziehung zu Lena Schilling tun“

Der Rücktritt folgt auf Berichte von Politico Playbook aus der vergangenen Woche. Demnach hatte Eickhout intern offengelegt, eine Beziehung mit der 25-jährigen österreichischen Abgeordneten Lena Schilling zu führen. Eickhout ließ jedoch über einen Sprecher gegenüber Politico klarstellen, dass der aktuelle Rücktritt „nichts mit der Beziehung zu Lena zu tun“ habe. Weitere Details wurden nicht genannt.

Machtkampf um die Nachfolge im EU-Parlament

Eickhout war seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments, fungierte bei der EU-Wahl 2024 als Spitzenkandidat der Europäischen Grünen und führte die Fraktion seither an. Sein plötzlicher Abgang löst nun ein Machtgerangel um die Fraktionsspitze aus. Laut Politico formieren sich bereits baltische und osteuropäische Abgeordnete, um nach ihren Stimmengewinnen bei der Europawahl eine stärkere Vertretung in den Führungspositionen der Grünen einzufordern.