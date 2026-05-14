Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Religion
© Getty

Heute ist Feiertag

Was feiern wir eigentlich an Christi Himmelfahrt?

Von
14.05.26, 08:08
Teilen

Christi Himmelfahrt – ein Tag, der für viele den Beginn eines verlängerten Wochenendes markiert. Doch was feiern wir eigentlich genau vierzig Tage nach dem Ostersonntag? 

Theologisch betrachtet markiert das Fest den Moment, in dem Jesus Christus sich nach christlichem Glauben leiblich von seinen Jüngern verabschiedet und in den Himmel zu Gott, seinem Vater, auffährt. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie er vor den Augen seiner Jünger emporgehoben wird und eine Wolke ihn aufnimmt.

Was auf den ersten Blick wie ein Abschied oder ein bloßes „Verschwinden“ wirken mag, ist im christlichen Kontext eine tiefgreifende Einsetzung. Es ist die Vollendung des Ostergeheimnisses: Jesus ist nun nicht mehr an einen physischen Ort gebunden, sondern ist bei Gott und damit – durch das Wirken des Heiligen Geistes – überall und für jeden Menschen gegenwärtig. Es ist sozusagen der Übergang von der sichtbaren, zeitlich begrenzten Anwesenheit zur universellen, geistigen Verbundenheit.

Dieser Feiertag bildet damit eine entscheidende Brücke im Kirchenjahr. Er ist nicht das Ende der Geschichte, sondern die notwendige Vorbereitung auf das Pfingstfest, an dem der Heilige Geist auf die Jünger herabkommt und die Kirche ihren Anfang nimmt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen