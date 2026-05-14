Was feiern wir eigentlich an Christi Himmelfahrt?

Christi Himmelfahrt – ein Tag, der für viele den Beginn eines verlängerten Wochenendes markiert. Doch was feiern wir eigentlich genau vierzig Tage nach dem Ostersonntag?

Theologisch betrachtet markiert das Fest den Moment, in dem Jesus Christus sich nach christlichem Glauben leiblich von seinen Jüngern verabschiedet und in den Himmel zu Gott, seinem Vater, auffährt. In der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie er vor den Augen seiner Jünger emporgehoben wird und eine Wolke ihn aufnimmt.

Was auf den ersten Blick wie ein Abschied oder ein bloßes „Verschwinden“ wirken mag, ist im christlichen Kontext eine tiefgreifende Einsetzung. Es ist die Vollendung des Ostergeheimnisses: Jesus ist nun nicht mehr an einen physischen Ort gebunden, sondern ist bei Gott und damit – durch das Wirken des Heiligen Geistes – überall und für jeden Menschen gegenwärtig. Es ist sozusagen der Übergang von der sichtbaren, zeitlich begrenzten Anwesenheit zur universellen, geistigen Verbundenheit.

Dieser Feiertag bildet damit eine entscheidende Brücke im Kirchenjahr. Er ist nicht das Ende der Geschichte, sondern die notwendige Vorbereitung auf das Pfingstfest, an dem der Heilige Geist auf die Jünger herabkommt und die Kirche ihren Anfang nimmt.