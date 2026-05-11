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"Heisl putzen!" Wut-Rapidler zuckt völlig aus
© gepa/Instagram

Derby-Pleite

"Heisl putzen!" Wut-Rapidler zuckt völlig aus

11.05.26, 18:12
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Der Stachel nach der Derby-Niederlage gegen die Austria sitzt bei den Rapid-Fans tief. Kult-Instagrammer Kevin Witek zuckt in seinem neuen Video völlig aus. 

0:2! Wohl Platz fünf statt dem lang ersehnten Titel: Rapid hat in den vergangenen Wochen für sehr viel Kopfschütteln und Enttäuschung beim grün-weißen Anhang gesorgt.

Dieser Frust entlädt sich gerade auf Social Media. Vor allem Kult-Rapidler Kevin Witek zuckt komplett aus.

"Die Spieler sind schuld, die sind nicht würdig für Rapid. Auch der Vorstand muss weg! Katzer weg, Hofmann weg", schreit der Waldviertler in seine Kamera.

"Weil der Vorstand und der Trainer zu blöd sind, ist die Austria die Nummer eins in Wien", so der Wut-Rapidler.

"Was macht der Katzer beruflich? Tut der bei der Gemeinde Heisl putzen?", fragt er seine Follower.

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