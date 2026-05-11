Mit Messi! ÖFB-Gegner Argentinien präsentiert WM-Kader

Lionel Messi hat es erwartungsgemäß in den argentinischen Großkader für die Fußball-WM geschafft.
Der 38-jährige Ausnahmekicker steht im vorläufigen 55-Mann-Aufgebot des Titelverteidigers. Teamchef Lionel Scaloni verzichtete allerdings auf die Dienste von Roma-Angreifer Paulo Dybala. Alle WM-Teilnehmer mussten am Montag einen provisorischen Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko einreichen. Argentinien trifft im zweiten Gruppenspiel am 22. Juni auf Österreich.
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Bosniens Teamchef Sergej Barbarez nominierte neben Routinier Edin Dzeko (40) und Noch-Salzburger Kerim Alajbegovic (18) mit Ermin Mahmic (21) auch einen ehemaligen ÖFB-Nachwuchsspieler in seinen vorläufigen 26-Mann-Kader.
Sturm-Trio nicht dabei
Der gebürtige Oberösterreicher, der im offensiven Mittelfeld von Slovan Liberec in der tschechischen Liga spielt und Ende März noch für die ÖFB-U21-Auswahl aufgelaufen war, hatte sich vor Kurzem für den bosnischen Verband entschieden. Das Sturm-Trio Jusuf Gazibegovic, Emir Karic und Arjan Malic wurde nicht berücksichtigt und befindet sich auf Abruf.
Ebenfalls noch auf ein WM-Ticket darf Superstar Neymar hoffen. Der Brasilianer fehlte zuletzt bei den Länderspielen und erntete jede Menge Kritik von Selecao-Teamchef Carlo Ancelotti.
Im Großkader ist aber Platz für den 34-jährigen Samba-Star. Die endgültigen Aufgebote müssen die Teamchefs bis 1. Juni 2026 bekannt geben.