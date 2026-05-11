So viel schlägt Salzburg auf Juwel-Ablöse drauf

Borussia Dortmund soll sich bereits mit einem Abwehr-Juwel von Red Bull Salzburg einig sein, auch eine Ablöse wurde zuletzt berichtet. Doch nun scheint die geforderte Summe wesentlich größer zu sein. Steigt der BVB nun aus?

Joane Gadou war zuletzt nicht mehr als ein Bankspieler für die Salzburger, die am Wochenende beim 1:2 in Linz nun auch die letzte Meisterchance verstreichen ließen. Dennoch scheinen sie die eigenen Spieler sehr hoch zu bewerten.

Dortmund, die sich mit dem 19-Jährigen bereits einig sind, schienen zuletzt rund 20 Millionen Euro zahlen zu müssen. Doch nun steht eine wesentlich höhere Summe im Raum, wie die "Bild" berichtet. Die Bullen verlangen demnach eher in der Region von 25 Mio. Euro. Damit aber noch nicht genug, sind auch Bonuszahlungen von vier bis sechs Millionen angedacht. Schlussendlich würde sich der Deal dann also eher bei über 30 Mio. einpendeln.

Neo-Sportdirektor Ole Book und Boss Lars Ricken wollen die Summe natürlich noch drücken, aktuell scheinen sie vom Franzosen nicht abrücken zu wollen. Dennoch stehen die Schwarz-Gelben unter Druck, denn auch der wahrscheinliche Champions-League-Teilnehmer aus England Aston Villa bemüht sich um die Dienste von Gadou.