Neuer U5-Hotspot: Frankhplatz bekommt XXL-Begrünung

Nachdem die Wiener Linien mit ihrem Arbeiten am Stationsgebäude Frankhplatz fertig sind, startet die klimafitte Gestaltung des Stationsumfeldes.

Am Wiener Frankhplatz ist das künftige Stationsgebäude der neuen U-Bahn-Linie U5 fertiggestellt worden. In weiterer Folge startet nun die Gestaltung des Umfeldes. Wie Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag ausführte, wird dort ein 5.000 Quadratmeter großes Areal adaptiert. Versprochen wurden unter anderem Begrünungsmaßnahmen, 16 neue Bäume und 40 Sitzgelegenheiten. Auch eine Fußgängerzone ist Teil des Konzepts.

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Die Garelligasse wird vom Frankhplatz bis zur Frankgasse für den Verkehr gesperrt. Auch die Nebenfahrbahn am Frankhplatz wird aufgelassen. Das Stationsumfeld soll zu Jahresende fertiggestellt sein. Die U5-Station Frankhplatz wird über vier Zugänge - Frankhplatz/Garelligasse, Schwarzspanierstraße/Garnisongasse, Universitätsstraße und Landesgerichtsstraße (beim Landesgericht, Anm.) - zu erreichen sein.

Bis der Betrieb der U5 aufgenommen wird, wird es jedoch noch dauern. Sie wird erst 2030 in Betrieb gehen, wenn dann auch die U2 bis zum Matzleinsdorfer Platz fährt. Die geplante vorübergehende gemeinsame Führung der beiden Linien auf der Strecke zum Karlsplatz wird es nicht geben. In der ersten Phase wird die U5 den Frankhplatz mit dem Karlsplatz verbinden. Im Endausbau soll die neue Linie bis nach Hernals fahren.