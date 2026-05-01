ESC-Gäste finden in Wien derzeit noch ausreichend freie Hotelzimmer

Wer zum Eurovision Song Contest nach Wien kommen will, braucht sich derzeit um ein freies Hotelzimmer keine Sorgen zu machen.

Der Eurovision Song Contest lockt tausende Musikfans nach Wien und füllt die Zimmer in der städtischen Hotellerie. Norbert Kettner vom WienTourismus sieht die Betriebe für das Mega-Event bestens gerüstet. Wer noch auf Zimmersuche ist, muss dennoch nicht nervös werden und findet für das musikalische Spektakel ausreichend freie Betten vor.

Positiver Trend in der Buchungslage

Die Vorfreude auf das Ereignis schlägt sich direkt in den Reservierungen nieder. In der vergangenen Woche waren etwas über 60 Prozent der Zimmer vergeben, mittlerweile ist der Wert auf rund 70 Prozent geklettert. "Die Buchungslage während der ESC-Woche entwickelt sich erfreulich", berichtet Kettner.

Spontane Anreisen bleiben möglich

Trotz des Ansturms auf die Metropole gibt es keinen Grund für Panik bei späten Gästen. Wer sich erst jetzt für einen Trip zum Jubiläumsbewerb entscheidet, kann aufatmen. "Wien ist nicht ausgebucht", stellt der Geschäftsführer des WienTourismus klar. Internationale Musikfans sowie heimische Besucher finden gleichermaßen noch einen Platz für die Übernachtung.

Mehr Platz für Gäste aus aller Welt

Die heimische Beherbergungsbranche hat in der jüngeren Vergangenheit weiter aufgerüstet. Im Vergleich zum Vorjahr kamen 17 neue Betriebe hinzu, wodurch die Kapazität auf insgesamt 84.583 Betten angewachsen ist. "Die aktuelle Entwicklung lässt zudem Spielraum für kurzfristige Buchungen", beruhigt der Tourismuschef abschließend.