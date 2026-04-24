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Maibaumaufstellen und großes Maifest in Tulln
© Stadtgemeinde Tulln

Schönes Miteinander

Maibaumaufstellen und großes Maifest in Tulln

24.04.26, 14:29
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Tulln feiert Maibaum-Aufstellen am 30. April und Maifest bis 2. Mai. Das Aufstellen des Maibaums am Hauptplatz wird zum großen Fest: Am 30. April wird der Baum mit musikalischer Umrahmung der Stadtkapelle Tulln und Bieranstich aufgestellt. Bis Samstag, 2. Mai, gibt es Schmankerl vom FC Tulln 

Die Stadtgemeinde Tulln lädt in Zusammenarbeit mit dem FC Tulln und mit Musik der Stadtkapelle Tulln zum traditionellen Maifest am Tullner Hauptplatz. Neben Speis und Trank und schwungvoller Musik steht das gemütliche Miteinander im einmaligen Ambiente des Tullner Hauptplatzes im Mittelpunkt – und ist die ideale Gelegenheit, das Dirndl und die Lederhose auszuführen! 

Beim Aufstellen des Maibaums am Hauptplatz 2024. 

Beim Aufstellen des Maibaums am Hauptplatz 2024. 

© Stadtgemeinde Tulln

Ein schöner Mai-Auftakt

"Tulln ist die ’Stadt des Miteinanders‘ – das merkt man zum Beispiel auch, wenn sich der Hauptplatz bei Veranstaltungen in eine besonders frequentierte Verweilzone verwandelt. Zusammensitzen und plaudern, während die Kinder spielen – wie ließe sich der Mai schöner begrüßen?“, sagt Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk (ÖVP) zum Programm beim Mai-Auftakt. Am 30. April ist von 16-22 Uhr Festbetrieb und am 01. sowie 02. Mai jeweils von 11-22 Uhr.

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