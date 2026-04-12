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Heute noch eintauchen ins Weinviertel-Feeling
© Familie Honsig

Weintour

Heute noch eintauchen ins Weinviertel-Feeling

12.04.26, 11:56
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Fast schon traditionell öffnen jedes Jahr am Wochenende nach Ostern rund 250 Weinviertler Weingüter Pforten, Kellerstöckl, Presshäuser und Verkostungsräume, um dem interessierten Publikum den neuen Weinjahrgang zu präsentieren.  

Mit kostenlosen Weintour-Shuttlebussen können die Gäste von Weinort zu Weinort pendeln und damit eine in ihrer Größe einzigartige Weinverkostung erleben. Im Mittelpunkt steht natürlich der Weinviertel DAC – seit über 20 Jahren das Weinviertler Aushängeschild – natürlich ein Grüner Veltliner, ausnahmslos.

Herausgeputzte Kellergassen

Heute noch eintauchen ins Weinviertel-Feeling
© Familie Honsig

Mit der Weintour präsentiert sich auch das Weinviertel in seiner einzigartigen Vielfalt, geprägt durch die so verschieden ausgeprägte Flach- und Hügellandschaft. In vielen herausgeputzten Kellergassen kann man verweilen, plaudern, die Landschaft und vor allem den Wein genießen.

Stolz sein, auf das, was einem in die Hände gelegt wurde

Heute noch eintauchen ins Weinviertel-Feeling
© Familie Honsig

„Bewährtes mit Neuem verbinden und die eigene Herkunft erlebbar machen, das ist auch das, was uns als Familienweingut Honsig prägt und auszeichnet“, sagt Thomas Honsig gegenüber oe24.at. „Zur Weintour Weinviertel öffnen wir alljährlich die Türen unserer Keller in der Platter Nusswaldkellergasse und laden ein, das einzigartige Ambiente, dieser durch die natürlichen Gegebenheiten fast schon bewusst in der Landschaft verborgenen Kellergasse, zu erleben“, so Honsig weiter.

Frühlingsfeeling im Weinviertel

Bei einer Auswahl von fast 40 Weinen, abgerundet durch hausgemachtes Brot, Aufstriche und Köstlichkeiten lässt es sich bei sonnigem Wetter wunderbar verweilen, plaudern und schöne Stunden genießen. Dazu lädt Familie Honsig in Platt genauso wie zahlreiche Winzer-Familien des Weinviertels heute, Sonntag noch, sehr herzlich bis 19 Uhr ein!

Kostenlose Weintour-Busse

Besucher der Weintour Weinviertel werden übrigens in zehn Rundkursen von Weinort zu Weinort gebracht, mit Anbindung zu ausgewählten Bahnhöfen. Nähere Informationen finden sich unter www.weinviertel.at/weintour. Auf ins Weinviertel also!

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