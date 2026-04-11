Teenager stirbt nach Hundeattacke

Ein schreckliches Drama erschüttert die englische Grafschaft Essex. Eine 19-Jährige wurde von ihrem eigenen Hund angegriffen und verstarb kurz darauf an ihren schweren Verletzungen.

Am Freitag gegen 22:45 Uhr eilten Einsatzkräfte zu einem Anwesen im Dorf Leaden Roding, nachdem eine junge Frau von einem Hund attackiert worden war. Trotz der schnellen Hilfe verstarb das 19-Jährige Opfer noch am Tatort, berichtet die britische "Daily Mail".

Besonders tragisch: Bei dem Tier soll es sich laut Angehörigen um einen sieben Jahre alten Lurcher (Anm. Hybridhund aus Großbritannien und Irland) gehandelt haben, der als fester Teil der Familie galt. Eine Verwandte erklärte fassungslos auf Social Media, dass der Hund sogar im Bett der jungen Frau geschlafen habe. Umso rätselhafter bleibt für die Ermittler, warum das Tier so plötzlich und aggressiv reagierte.

37-Jähriger festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei einen 37-jährigen Mann festgenommen. Er steht unter Verdacht, für einen gefährlich außer Kontrolle geratenen Hund verantwortlich zu sein, was zum Tod der jungen Frau führte. Er befindet sich derzeit in Gewahrsam, während das Tier von den Behörden beschlagnahmt wurde.

Erfahrene Ermittler führen die Untersuchung an, um den genauen Hergang in der Unglücksnacht zu rekonstruieren. Die örtliche Polizei kündigte eine verstärkte Präsenz im Dorf an, um die schockierte Gemeinde zu unterstützen.