12-Jähriger stirbt nach tragischem Pool-Drama

Ein furchtbarer Schwimmbad-Unfall in Italien endet tödlich. Ein 12-jähriger Bub geriet mit seinem Bein in eine der Saugdüsen eines Whirlpools. Der starke Sog hielt ihn unter Wasser und verhinderte, dass er wieder auftauchte, berichtet "Rai News".

Am Donnerstag wurde der 12-jährige Bub, der ursprünglich aus San Benedetto del Tronto (Gemeinde an der Adria in der Region Marken) stammte, für tot erklärt. Er war nach dem Vorfall am Ostersonntag mit einem Herzstillstand aus dem Wasser geborgen worden und hatte das Bewusstsein seither nicht mehr erlangt. Der tragische Vorfall ereignete sich während des Osterurlaubs im Wellnessbereich eines Hotels in Pennabilli (Provinz Rimini in der Region Emilia-Romagna).

Laut der Rekonstruktion der Carabinieri geriet das Bein des Kindes in eine der Saugdüsen des Whirlpools. Der starke Sog hielt den 12-Jährigen unter Wasser fest und verhinderte, dass er wieder auftauchen konnte, wie "Rai News" berichtet. Seine Eltern, die zur Zeit des Unglücks mit ihm im Becken waren, bemerkten die Situation sofort und alarmierten die Rettungskräfte. Der Bub wurde laut Medienbericht mit Herzstillstand aus dem Whirlpool geborgen und noch vor Ort reanimiert. Anschließend sei der 12-Jährige per Hubschrauber in das Krankenhaus Infermi nach Rimini geflogen worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen erlangte er das Bewusstsein nicht wieder.

Staatsanwaltschaft ermittelt nun

Der Poolbereich wurde abgesperrt und die Staatsanwaltschaft Rimini hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die Ermittlungen konzentrieren sich vor allem auf die Sicherheitssysteme der Anlage, wie etwa die Schutzgitter und die Saugleistung des Systems. Zudem wird das Hotelpersonal befragt, um die Einhaltung aller Präventionsmaßnahmen zu überprüfen.