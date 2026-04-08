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Tanken Tankstelle Frau Sprit
© Getty Images

Tank-Ansage

Sprit-Experte: "Diesel muss auf unter 2 Euro sinken!"

Von
08.04.26, 10:51
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An heimischen Tankstellen müssen die Dieselpreise binnen einer Woche auf unter 2 Euro fallen, heißt es vom Autofahrerclub ARBÖ zu oe24. Das sind die Gründe. 

Aktuell zahlt man im Schnitt an die 2,20 Euro pro Liter Diesel an vielen heimischen Tankstellen. "Das muss sich bald ändern", sagt ARBÖ-Experte Sebastian Obrecht zu oe24. Der Sprecher des Automobilklubs macht eine Ansage, die viele Autofahrer im Land aufatmen lassen wird: "An heimischen Tankstellen müssen die Dieselpreise binnen einer Woche auf unter 2 Euro fallen."

Die Straße von Hormus wird dank des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran wieder geöffnet und frei befahrbar. "Das ganze Rohöl, das sich in den Frachtern und Lagern am Persischen Golf angestaut hat, flutscht jetzt wieder durch die Meerenge. Das Angebot ist wieder groß." Durch die Blockade war ein Fünftel des weltweiten Öl-Angebots blockiert worden. Jetzt müssen die Preise bald runter, schon nächste Woche auf unter 2 Euro, sagt der Experte.

Das ist der wahre Wunschpreis des Experten 

Als wahren Wunschpreis nennt Obrecht die 1,50 Euro pro Liter Diesel. "So wie vor dem Iran-Krieg. Aber das werden wir noch lange nicht sehen."

Preis-Runter-Garantie

Aus dem Energieministerium heißt es zu oe24: Mit der Spritpreisbremse gibt es eine "Preis-Runter-Garantie", sobald die Großhandels-Notierungen für Benzin und Diesel fallen. Aber: "Diese Notierung entspricht nicht den fallenden Rohöl-Börsenpreisen. Da spielen auch Lieferzeiten und Produktion mit hinein. Erst müssen die Raffinerien das teuer eingekaufte Öl zu Diesel und Benzin verarbeiten, danach wird es günstiger." Das dürfte aber bald der Fall sein. Interessant sei es dann zu sehen, ob die Preise in Österreich schneller fallen als die in Deutschland.

Und was ist mit denen, die jetzt tanken? "Man sollte versuchen, das Tanken so lange wie möglich hinauszuschieben, wenn man einen günstigeren Preis haben möchte. Bestenfalls auf nächste Woche", sagt Obrecht. A propos: Senken dürfen die Tankstellen die Spritpreise immer! Heute Mittag dürften sie den Spritpreis aber auch erhöhen. Das ist drei Mal die Woche möglich.

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