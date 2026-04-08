Hofer bringt Riesen-Umstellung im Kühlregal

Der Diskonter Hofer krempelt sein Fleisch-Sortiment komplett um und führt eine brandneue Eigenmarke ein. Das Highlight: Ein Produkt, das es so in Österreich noch nie dauerhaft gab.

Wer demnächst bei Hofer einkaufen geht, wird seinen Augen kaum trauen: Der Diskonter verpasst seinem Frischfleisch-Angebot einen völlig neuen Anstrich! Unter dem Namen „Sonnhof“ bündelt Hofer ab sofort sein gesamtes konventionelles Frischfleisch-Sortiment. Bisherige Marken wie „Genuss 100 % aus Österreich“, „Beef Royal“ und „Asia Green Garden“ verschwinden und machen Platz für den neuen rot-weiß-roten Player im Regal.

Die Puten-Revolution: 100 % Österreich

Das absolute Herzstück der Umstellung ist eine echte Premiere: Erstmals gibt es im dauerhaften Sortiment konventionelles Putenfleisch zu 100 Prozent aus Österreich. Das ist ein gewaltiger Schritt, denn gerade bei Puten gelten hierzulande extrem strenge Regeln:

Mehr Platz in den Ställen sorgt für weniger Stress

Strenge Kontrollen: Der Einsatz von Antibiotika ist streng reguliert und im internationalen Vergleich extrem niedrig.

Mehr Regionalität

Hofer setzt voll auf die Karte Heimat. Durch die Umstellung auf „Sonnhof“ garantiert der Diskonter extrem kurze Transportwege. Die Schlachtung und Verarbeitung erfolgt regional – das schont nicht nur die Umwelt, sondern bedeutet auch deutlich weniger Stress für die Tiere. Das neue Logo in Rot-Weiß-Rot soll den Kunden sofort zeigen: Hier steckt geballte Österreich-Qualität drin.

„Ehrlich, hochwertig, fairer Preis“

Laut Hofer steht die neue Marke für das Versprechen, hohe Qualität mit dem gewohnt fairen „Hofer-Preis“ zu vereinen. Dabei betont das Unternehmen, dass faire Partnerschaften mit den Landwirten und ein respektvoller Umgang mit der Natur im Fokus stehen.

Wichtig für Bio-Fans: Die bekannten Marken „FairHOF“ (für gehobenes Tierwohl) und die Bio-Linie „Zurück zum Ursprung“ (feiert heuer 20-jähriges Jubiläum!) bleiben natürlich bestehen und ergänzen das Angebot weiterhin.