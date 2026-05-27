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Billa denkt die gekühlten Convenience-Produkte neu
© BILLA AG / Dominic Berchtold

Lebensmittelhandel

Billa denkt die gekühlten Convenience-Produkte neu

27.05.26, 14:17
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Fertige Mahlzeiten gehören für viele Österreicher zum Alltag – gleichzeitig steigen die Ansprüche an Qualität und Inhaltsstoffe. Mit dem Relaunch von BILLA Simply Good setzt BILLA auf natürliche Zutaten, Nährstoffreichtum und ein konsequentes „Frei von“-Versprechen. 

Schnelle Mahlzeiten sind längst kein Nischenphänomen mehr, sondern fixer Bestandteil des Alltags vieler Menschen in Österreich. Eine repräsentative Studie von Integral im Auftrag von BILLA zeigt: 57 Prozent der Österreicher greifen mindestens einmal pro Monat zu Convenience-Produkten. Besonders ausgeprägt ist der Trend bei jungen Konsumenten: In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen konsumiert bereits fast jede dritte Person mindestens einmal pro Woche Fertiggerichte.

Convenience bleibt gefragt – Zeitersparnis als stärkster Kaufanreiz
Die Gründe dafür sind eindeutig. Für regelmäßige Käufer steht vor allem die Zeitersparnis im Vordergrund (58 %), gefolgt von einfacher Anwendung (54 %) und hoher Alltagstauglichkeit (43 %). Convenience wird dabei besonders häufig unterwegs konsumiert (27 %), als Abendessen (26 %) oder als schneller Snack zwischendurch (25 %). 

Wachsende Ansprüche an Qualität und Inhaltsstoffe 
Gleichzeitig zeigt die Studie ein deutliches Spannungsfeld: Wer häufig zu gekühlten Fertiggerichten greift, äußert zunehmend Bedenken hinsichtlich Inhaltsstoffen und Qualität. Schlechte Zutaten (39 Prozent), „zu viel Chemie“ (38 Prozent), ungesunde Ernährung (37 Prozent) sowie fehlende Nährstoffbalance (30 Prozent) zählen zu den wichtigsten Kaufhemmnissen. 

Klaudia Atzmüller, BILLA Bereichsleitung Eigenmarken:  

Klaudia Atzmüller, BILLA Bereichsleitung Eigenmarken:  

© BILLA AG / Dominic Berchtold

„Convenience ist aus dem Alltag unserer Kundinnen und Kunden nicht mehr wegzudenken, gleichzeitig steigt der Anspruch an bewusste Ernährung. Auf dieses Spannungsfeld haben wir reagiert. Gemeinsam mit Ernährungswissenschaftern haben wir die Rezepturen völlig neu gedacht und damit Convenience auf ein neues Level gehoben. Das Ergebnis sind ultrafrische, nährstoffreiche Produkte, die konsequent auf unnötige Zusatzstoffe verzichten. Mit BILLA Simply Good schließen sich schnelle Mahlzeiten und eine bewusste Ernährung einander nicht mehr aus“, erklärt Klaudia Atzmüller, BILLA Bereichsleitung Eigenmarken. 

Neue Rezepturen und konsequentes „Frei von“-Versprechen 
Genau an diesem Punkt setzt BILLA mit dem Relaunch seiner Eigenmarke BILLA Simply Good an. Das Sortiment wurde grundlegend überarbeitet und umfasst rund 50 Convenience-Produkte – von Cold Bowls, Dampfgargerichten und Hot Meals über Salat Bowls und Müslis bis hin zu frisch gepressten Säften sowie geschnittenem Obst und Gemüse.

Das neue Verständnis von Convenience FoodIm Mittelpunkt stehen neue Rezepturen mit ultrafrischen, natürlichen Zutaten und einem ausgewogenen Nährstoffmix. Gleichzeitig gibt Billa ein umfassendes „Frei von“-Versprechen ab: Alle Produkte verzichten vollständig auf Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, künstliche Aromen, Palmöl, gehärtete Fette, Hefeextrakt und Speisewürze.

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