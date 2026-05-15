Nur Gall kann mithalten: Vingegaard mit Rekord-Fahrt auf Monster-Berg

Giro-Favorit hat sich auf der gefürchteten Etappe auf den Monte Blockhaus, den er in Rekordzeit bezwang, klar gegen die Mitfavoriten auf den Gesamtsieg durchgesetzt. Der Däne siegte auf der ersten großen Berg-Etappe 12 Sekunden vor Österreichs-Radhoffnung Felix Gall.
Felix Gall hat sich auf der siebenten Etappe des Giro d'Italia nur Jonas Vingegaard geschlagen geben müssen. Der Osttiroler kam am Freitag beim ersten echten Bergtest der diesjährigen Auflage mit 13 Sekunden Rückstand auf den zweifachen Tour-de-France-Sieger aus Dänemark ins Ziel am Blockhaus und machte damit in der Gesamtwertung von Rang 24 einen großen Sprung nach vorne. Topfavorit Vingegaard feierte bei starkem Wind seinen ersten Giro-Etappensieg überhaupt.
- Mega-Crash mit allen Favoriten: Sensatons-Sieg beim Giro
- Giro: UAE-Sprinter "rächt" Sturzopfer
- Rad-Star geht während Giro d'Italia auf Frauensuche
Mehr Infos in Kürze...