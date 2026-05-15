Bayern-Knaller: Neuer-Entscheidung ist gefallen

Manuel Neuer wird eine weitere Saison beim FC Bayern München im Tor stehen!

Nun ist es offiziell! Der FC Bayern München bestätigt, dass Manuel Neuer um ein weiteres Jahr verlängert hat. Somit steht er bis 2027 im Kasten des deutschen Rekordmeisters.

Für Neuer ist dies seine 13. Saison beim FC Bayern. Seit 2011 gewann er 13 Mal die deutsche Meisterschaft und zweimal die Champions League.

Nun soll der fünffache Welttorhüter seinen Nachfolger Jonas Urbig (22) weiter fördern und weiterhin die Nummer Eins im Kasten sein. Vor allem die Bayern-Bosse wollten nach den starken Leistungen in der Champions League mit ihm verlängern. Ebenfalls ist Neuer ein wichtiger Führungsspieler in der Kabine.

"Ich habe mir Zeit genommen"

Seit 2011 steht Neuer im Tor vom FC Bayern. In dieser Zeit gewann er 13 Meisterschaften und zweimal die Champions League. In der offiziellen Pressemitteilung betonte Neuer: "Ich habe mir für die Entscheidung Zeit genommen und freue mich jetzt sehr. Hier stimmen alle Voraussetzungen: Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen, ich fahre jeden Tag mit Spaß an die Säbener Straße und bringe meine Leistung. In unserem Torwart-Team halten wir zusammen und versuchen, die Latte immer höher zu legen, uns permanent gegenseitig zu pushen und optimal auf die Spiele vorzubereiten."

Neben Neuer hat auch Sven Ulreich (37) seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Ulreich wird in der Mitteilung zitiert: "Ich freue mich sehr: Ich fühle mich gut, habe weiterhin große Lust auf Fußball – und der FC Bayern ist mir einfach ans Herz gewachsen. Wir haben eine tolle Mannschaft mit einem tollen Trainerteam, und nicht zuletzt innerhalb unseres Torwartteams macht es jeden Tag Spaß. Es ist schön, wie sich alles immer weiterentwickelt, und ich bin sicher, dass auch nächste Saison wieder alles drin ist."