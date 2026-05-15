Bayern-Knall: Dieser Star steht plötzlich zum Verkauf

Der Defensivspieler kam erst vor zwei Jahren für 23,5 Millionen Euro nach München.

Obwohl der FC Bayern eine hervorragende Saison spielte, kommt es im Sommer zu einem größeren Umbruch. Während Spieler wie Leon Goretzka, Raphaël Guerreiro oder Leihstürmer Nicolas Jackson den Verein sicher verlassen beziehungsweise keine Zukunft mehr haben, kommt nun ein überraschender Name dazu: Hiroki Ito.

Der japanische Nationalspieler war erst 2024 für rund 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München gewechselt und galt als vielseitige Lösung für Innen- und Linksverteidigung. Sportlich überzeugte Ito immer wieder mit Ruhe am Ball, Spielaufbau und taktischer Flexibilität. Doch seine Zeit in München wurde fast durchgehend von Verletzungen überschattet.

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Auf Verkaufsliste

Die anhaltenden Ausfälle scheinen nun direkte Folgen für seine Zukunft zu haben. Nach Informationen der „tz“ wären die Bayern bei einem Angebot um die 20 Millionen Euro gesprächsbereit. Auch Sky berichtet, dass Ito intern inzwischen auf der Verkaufsliste steht.

Dabei galt Ito ursprünglich als strategischer Transfer für die Defensive der Zukunft. Max Eberl hatte ihn bewusst verpflichtet, weil er sowohl links verteidigen als auch zentral spielen kann – ein Profil, das auf dem Markt selten ist. Doch durch die vielen Verletzungen konnte Ito nie dauerhaft Rhythmus aufbauen. In seiner bislang einzigen weitgehend stabilen Phase zeigte er zwar solide Leistungen, blieb aber meist Ergänzungsspieler hinter Minjae Kim, Dayot Upamecano und Josip Stanisic.

Hinzu kommt die aktuelle Kaderplanung: Bayern will Gehaltskosten senken und gleichzeitig Platz für neue Transfers schaffen. Da Ito trotz seiner Qualität als verletzungsanfällig gilt, sehen die Verantwortlichen offenbar die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse zu erzielen.

Parallel laufen beim FC Bayern ohnehin mehrere Personalentscheidungen. Leon Goretzka wird nach acht Jahren wohl keinen neuen Vertrag erhalten und steht vor einem Wechsel, möglicherweise zur AC Mailand. Raphaël Guerreiro könnte zu Benfica Lissabon wechseln, während die Kaufoption für Nicolas Jackson nicht gezogen wird. Auch Minjae Kim gilt trotz seiner hohen Ablöse nicht mehr als unverkäuflich.