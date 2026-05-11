Jubiläum in New York: So feierte Österreichs High Society den "Viennese Opera Ball"

Wien erobert New York: Zum 70. Mal verwandelte der Viennese Opera Ball das Cipriani 42nd Street in ein Stück österreichische Heimat. Unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten feierten internationale Weltstars und die High Society ein glanzvolles Jubiläum im Zeichen von Wolfgang Amadeus Mozart.

Der restlos ausverkaufte Viennese Opera Ball New York stand heuer ganz im Zeichen eines doppelten Jubiläums. Während das Event selbst sein 70. Bestehen feierte, zelebrierte man unter dem Motto „A Magical Night – A Fairy Masquerade“ gleichzeitig den 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart. Unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigte sich Österreichs kulturelle Visitenkarte in den USA von ihrer glanzvollsten Seite.

Angel Joy Blue und Jean Shafiroff © Charles Wills

Weltstars im Big Apple

Silvia Frieser und Wolfgang Köchert © Charles Wills

Präsidentin Silvia Frieser und der künstlerische Direktor Daniel Serafin konnten für den Abend international gefeierte Größen gewinnen. Die zweifache Grammy-Preisträgerin Angel Joy Blue begeisterte das Publikum mit der Arie „Vissi d’Arte“ aus Puccinis „Tosca“. Auch Adam Smith, Hera Hyesang Park, Lawrence Brownlee und Golda Zahra lieferten stimmgewaltige Auftritte zu den Klängen des Viennese Opera Ball Orchestra ab. Ein optisches Highlight setzte zudem Liudmila Konovalova, Primaballerina der Wiener Staatsoper, die mit Preziosen von A.E. Köchert glänzte.

Viennese Opera Ball © Charles Wills

Kunst für den guten Zweck

Jürgen Czernhorsky, Daniel Serafin und Thomas Schlesinger © Charles Wills

Neben der Musik spielte auch die österreichische Handwerkskunst eine zentrale Rolle in der heißen Ballnacht. Pablo Meier-Schomburg gestaltete einen farbenprächtigen Fächer als Damenspende, während Fashiondesignerin Carolin Sinemus eine edle Robe beisteuerte. Das Kleid wurde für den guten Zweck versteigert. Der Erlös des Abends unterstützt Projekte zur Nachwuchsförderung sowie den kulturellen Austausch zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten.

Viennese Opera Ball © Charles Wills

Prominente Gästeliste in Manhattan

Mario Max zu Schaumburg-Lippe © Charles Wills

Auf der exklusiven Gästeliste fanden sich zahlreiche bekannte Namen ein. Neben Ball-Chair Jean Shafiroff begrüßte die Ballführung unter anderem Wolfgang Köchert, Generalkonsul Thomas Schlesinger sowie Vertreter des Adels wie Erzherzog Géza von Habsburg und Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Bis spät in die Nacht wurde so der kulturelle Brückenschlag zwischen Wien und New York in einem opulenten, floralen Ambiente gefeiert.