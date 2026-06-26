Ex-Kanzler Schüssel feiert bei heißer "Sugar"-Premiere

Auf der Rundbühne vor der Rosenburg feierte die Kultkomödie "SUGAR. Manche mögen’s heiß" eine glanzvolle Premiere. Unter den prominenten Gästen war auch Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel.

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Heuer wird die bekannte Bühnenfassung des weltberühmten Filmklassikers "Manche mögen's heiß" aus Hollywood auf der Rundbühne vor der Rosenburg präsentiert. Im Original von Regisseur Billy Wilder glänzten einst Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon in den legendären Hauptrollen. Das aktuelle Team rund um Blum geht bei dieser Inszenierung von "Sugar" jedoch ganz bewusst einen eigenen Weg, um nicht in die Falle eines bloßen Hollywood-Remakes zu tappen.

Eigene Hauptdarstellerin statt Kopie

Wolfgang Schüssel mit Tochter Nina Blum © Martin Hesz

Das Produktionsteam suchte ausdrücklich nicht nach einer exakten Monroe-Kopie. Stattdessen wollte man eine ganz eigene Hauptdarstellerin für das Stück finden, was mit der Besetzung von Lola Witzmann schließlich auch gelang. Die Schauspielerin punktet laut den Verantwortlichen auf der Bühne mit einer extremen Wandlungsfähigkeit und bringt zudem sehr viel Sexyness in die Rolle ein.

Prominente Gäste bei Premiere

Christa Kummer und Franz Hofbauer © Martin hesz

Von der gelungenen Umsetzung und der Performance der Darsteller überzeugten sich beim Auftakt vor Ort auch einige österreichische VIPs. Unter den Premierengästen im Publikum befanden sich unter anderem die ehemalige ORF-Lady Christa Kummer, die Schauspielerin Dany Sigel sowie Blum-Papa und Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel.