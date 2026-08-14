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Präsidenten-Playlist

Diese Musik hört Alexander Van der Bellen

Älterer Mann mit Kopfhörern sitzt im Anzug am Schreibtisch, Text: "VdBs Sommer-Playlist".
© Instagram
Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Sommer-Playlist veröffentlicht.
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Welche Musik hört eigentlich Bundespräsdent Alexander Van der Bellen? Diese Frage hat der 82-Jährige jetzt auf Instagram beantwortet.

"Due to popular demand", schreibt Van der Bellen und listet dann die Liste seiner Lieblingsinterpreten und Songs auf. Auf der Playlist befinden sich heimische Interpreten wie DJ Ötzi und Hubert von Goisern ebenso wie etwa die Rolling Stones, Amy Whinehouse oder auch Ornette Coleman.

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