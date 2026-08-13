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"Crazy Cheese"-Pleite: Das Inventar wird versteigert

Ein tätowierter Mann mit Sonnenbrille steht mit den Händen in der Hüfte in einem Atelier.
© Instagram
Mit schrillen Werbeaktionen, exzentrischem Auftreten und Kreationen wie "Schwarzer Diamant" oder "Geiler Bock" machte Roland Ludomirska seine Marke Crazy Cheese weit über die steirischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Doch nun ist das oft kritisierte Luxus-Käse-Imperium Geschichte.
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"Grüß Gott meine Lieben, ich schließe heute mein Headquarter in Hart bei Graz und lade Euch ein, noch ein Stück Crazy Cheese Geschichte zu ergattern!" – mit diesen Worten wandte sich Roland Ludomirska via Facebook an seine Community. Was auf den ersten Blick ganz witzig klingt, ist in Wahrheit der emotionale Schlussstrich unter eine schwere Pleite.

Im Juli mussten zwei Gesellschaften der Crazy Cheese-Gruppe Konkurs anmelden, die Geschäfte wurden daraufhin dichtgemacht. Während der Gründer aktuell im Reality-TV-Format "Villa der Versuchung" für Schlagzeilen sorgt, wird sein einstiges Headquarter im Auftrag des Insolvenzverwalters komplett liquidiert.

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Vom Champagnersäbel bis zur Discokugel: Alles muss raus

Über das Online-Auktionshaus Aurena kommen derzeit mehr als 660 Exponate unter den Hammer. Darunter befindet sich die gesamte, extravagant in Schwarz-Gold gehaltene Einrichtung der Firmenzentrale. Wer schon immer ein Stück des opulenten Crazy Cheese-Lifestyle besitzen wollte, kann nun auf Champagnergläser, Luster, Kaviardosen, eine glitzernde Discokugel und sogar auf einen handgefertigten Champagnersäbel bieten.

Auch die Werbeartikel der Marke – von Sonnenbrillen über Schürzen bis hin zu Bluetooth-Lautsprechern – suchen neue Besitzer. Ebenso wird die professionelle Gastro- und Büroausstattung inklusive Waagen, Vakuumiergeräten sowie der gesamten Ladenausstattung versteigert.

Luxuskäse zu Schnäppchenpreisen

Besonders skurril: Auch die echten Käsereste aus dem Kühlraum werden veräußert. Zu Spitzenzeiten zahlte die Kundschaft in den Boutiquen für 100 Gramm der exklusiven Ware gerne 20 Euro und mehr. Bei der Auktion starten die Gebote für ganze zehn Kilo schwere Käselaibe nun bei spottbilligen 20 bis 25 Euro Rufpreis.

Die Versteigerung läuft bereits, die ersten Zuschläge auf Aurena fallen ab dem 24. August. Für Interessierte gibt es am 20. August zudem eine Besichtigungsmöglichkeit vor Ort in Hart bei Graz – damit schließt sich das Kapitel der wohl schrillsten Käsemarke Österreichs endgültig.

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