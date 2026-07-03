Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Steirer holt Titel

Bester Riesling Europas kommt aus Österreich

© Getty Images
Unter fast 1300 Einreichungen holt ein österreichischer Riesling einen der wichtigsten Preise der Branche.
OE24 auf Google bevorzugen

Großer Erfolg für die Steiermark: Beim renommierten Wettbewerb "Meiningers Best of Riesling 2026" hat sich ein Wein aus dem Sausal gegen starke internationale Konkurrenz durchgesetzt. Insgesamt wurden rund 1300 Rieslinge aus aller Welt eingereicht – am Ende ging eine der wichtigsten Auszeichnungen nach Österreich.

Der "Riesling Ried Edelschuh 2023" vom Weingut Gerhard und Marion Wohlmuth wurde mit dem Sonderpreis "Bester Europäischer Riesling trocken" prämiert und gilt damit als einer der besten Rieslinge Europas.

Handarbeit in Steillage als Erfolgsgeheimnis

Der prämierte Wein stammt aus einer der extremsten Weinlagen der Südsteiermark. Mit bis zu 90 Prozent Gefälle zählt die Ried Edelschuh zu den anspruchsvollsten Hängen des Landes – viele Arbeiten im Weingarten können hier nur von Hand erledigt werden.

Winzer Gerhard Wohlmuth setzt genau auf diese traditionelle Handarbeit sowie auf den besonderen Boden aus schwarzem und rotem Schiefer. Diese Kombination gilt als entscheidender Faktor für die außergewöhnliche Qualität des Weins.

Auch interessant

Flip-Flops verboten! Hier drohen bis zu 2.500€ Strafe

Bayern-Star Olise: Doppeltes Gehalt für Verlängerung

Nagelsmann weg – Klopp will Bundestrainer werden

Große Auszeichnung für steirischen Betrieb

© Getty Images

Mit dem aktuellen Erfolg reiht sich das Weingut endgültig in die internationale Spitzenklasse ein. Auch der "Falstaff Weinguide 2026/27" bestätigt die starke Entwicklung: Dort wurde das Weingut mit der Höchstbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet. Damit zählt der Betrieb offiziell zu den besten Weingütern Österreichs.

Riesling-Wettbewerb mit Weltformat

Der Wettbewerb "Best of Riesling", oft als inoffizielle Riesling-Weltmeisterschaft bezeichnet, findet seit dem Jahr 2000 statt und gilt als einer der wichtigsten internationalen Vergleiche für die Rebsorte. Der steirische Erfolg zeigt einmal mehr: Österreichs Winzer können auch im internationalen Spitzenfeld ganz vorne mitspielen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Weihnachts-Einbrecher im Hochsommer geschnappt

Lkw kracht in Friseurgeschäft! Saloninhaberin tot

Jetzt kommt die Kaltfront nach Österreich

Das sind alle Öffi-Baustellen im Sommer in Wien

Neue Spekulationen um die Airpower

90 km/h: Syrer mit Rekord-Scooter gestoppt

Junger Frau (21) durch Aschenbecher Zähne ausgeschlagen

18-Jähriger crasht Mamas SUV - und läuft davon

Aus die Maus! Salzburg verbannt Autos aus der Altstadt

Bester Riesling Europas kommt aus Österreich