Vater in Haft
Tochter (8) mit Küchenmesser erstochen, Mutter war im Haus
Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Dienstagfrüh mit. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch unklar.
Die Polizei war gegen 22.45 Uhr über die Landesleitstelle des Roten Kreuzes verständigt worden, dass der Vater in einem Wohnhaus im Ortsgebiet von Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) seine achtjährige Tochter attackiere. Mehrere Polizeistreifen fuhren sofort zu dem Haus, sie fanden den 37-Jährigen im Badezimmer mit Schnittverletzungen. Zuvor hatte er seine achtjährige Tochter mit Schnitten und Stichen lebensgefährlich verletzt. Das Mädchen wurde vom Notarzt erstversorgt und in das LKH Graz eingeliefert. Kurz danach verstarb die Achtjährige jedoch.
Auch interessant
Mutter war im Haus
Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Er wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Die Mutter befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Sie sei in psychologischer Betreuung und nicht mehr vor Ort.
Die beiden Erwachsenen seien österreichische Staatsbürger, polizeilich aufgefallen waren sie laut dem Sprecher bisher nicht. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurde eine Obduktion des Leichnams des Kindes angeordnet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden