Tochter (8) mit Küchenmesser erstochen, Mutter war im Haus

Ein 37-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag seine achtjährige Tochter in Kumberg östlich von Graz mit einem Messer so schwere Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben, dass das Mädchen wenig später im LKH Graz gestorben ist.

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Der Vater unternahm einen Suizidversuch und wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Dienstagfrüh mit. Die Mutter war zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt. Die Hintergründe der Tat bzw. das Motiv sind noch unklar.

In diesem Haus griff ein Vater die eigene Tochter an und tötete die 8-Jährige. © google maps

Die Polizei war gegen 22.45 Uhr über die Landesleitstelle des Roten Kreuzes verständigt worden, dass der Vater in einem Wohnhaus im Ortsgebiet von Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) seine achtjährige Tochter attackiere. Mehrere Polizeistreifen fuhren sofort zu dem Haus, sie fanden den 37-Jährigen im Badezimmer mit Schnittverletzungen. Zuvor hatte er seine achtjährige Tochter mit Schnitten und Stichen lebensgefährlich verletzt. Das Mädchen wurde vom Notarzt erstversorgt und in das LKH Graz eingeliefert. Kurz danach verstarb die Achtjährige jedoch.

Mutter war im Haus

Der 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo seine Verletzungen versorgt wurden. Er wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Die Mutter befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Sie sei in psychologischer Betreuung und nicht mehr vor Ort.

In diesem Haus griff ein Vater die eigene Tochter an und tötete die 8-Jährige. © google maps

Die beiden Erwachsenen seien österreichische Staatsbürger, polizeilich aufgefallen waren sie laut dem Sprecher bisher nicht. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurde eine Obduktion des Leichnams des Kindes angeordnet.