Tochter (8) erstochen – Mordalarm in der Steiermark

In Kumberg bei Graz steht ein 37-jähriger Vater im Verdacht, seine achtjährige Tochter mit einem Küchenmesser tödlich verletzt zu haben. Der Mann wurde festgenommen.

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Stmk. Montagabend wurden die Einsatzkräfte gegen 22:45 Uhr über Notruf bzw. die Landesleitstelle des Roten Kreuzes alarmiert, da im Ortsgebiet von Kumberg nordöstlich der Landeshauptstadt Graz ein 37-Jähriger seine achtjährige Tochter attackiert hatte. Nach dem Eintreffen mehrerer Polizeistreifen wurde der Mann selbst mit Schnittverletzungen im Badezimmer des Wohnhauses vorgefunden. Er hatte sich diese offenbar bei einem Suizidversuch zugefügt, nachdem er zuvor seine Tochter mit Schnitt- und Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt hatte.

In diesem Haus griff ein Vater die eigene Tochter an und tötete die 8-Jährige. © google maps

Großeinsatz der Polizei im Ortsgebiet

Das achtjährige Mädchen wurde durch den Notarzt erstversorgt und umgehend in das LKH Graz gebracht. Kurz nach der Einlieferung verstarb das Kind. Der 37-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Anschließend erfolgte die Festnahme und Überstellung in das Polizeianhaltezentrum.

Die Mutter befand sich zum Tatzeitpunkt im Haus, blieb aber unverletzt, bestätigt ein Polizeisprecher. Inwiefern sie in die schreckliuchen Handlungen involviert war und wieviel sie mitbekommen hat, ist Gegenstand der Emittlungen. Sie ist jednefalls in psychologischer Betreuung und nicht mehr vor Ort. Die beiden Erwachsenen sind österreichische Staatsbürger, polizeilich aufgefallen sind sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Von der Staatsanwaltschaft Graz wurde eine Obduktion des Leichnams des Kindes angeordnet.

In diesem Haus griff ein Vater die eigene Tochter an und tötete die 8-Jährige. © google maps

Landeskriminalamt Steiermark übernimmt Ermittlungen

Die genauen Hintergründe sowie das Motiv der Tat sind derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt Steiermark führt die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Falles.

S E R V I C E: Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at