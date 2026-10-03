Leitungsschaden
ÖBB-Strecke gesperrt! Tier löst Kabelbrand aus
Als Auslöser gilt laut einer Aussendung ein Tier, ein Kabelbrand war die Folge. "Fernverkehrszüge (Railjet und Eurocity) können zwischen Wien Hauptbahnhof bzw. Wien Westbahnhof und Hegyeshalom derzeit nicht fahren."
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Von "massiven Schäden" war die Rede. Die Reparaturarbeiten "auf Hochtouren" sollen voraussichtlich bis zum Betriebsschluss am Sonntag dauern.
Im Abschnitt Gramatneusiedl - Bruck an der Leitha wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Passagiere im Fernverkehr wurden ersucht, Nahverkehrszüge bis Gramatneusiedl zu benützen und dort auf die bereitgestellten Autobusse bis Bruck an der Leitha umzusteigen. Mit längeren Reisezeiten musste gerechnet werden.
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