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Leitungsschaden

ÖBB-Strecke gesperrt! Tier löst Kabelbrand aus

Phillip Platzer
von
Ein roter Railjet-Zug der ÖBB fährt am Hauptbahnhof in Wien bei Tageslicht entlang der Gleise.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Eine Oberleitungsstörung hat nach Angaben der ÖBB am Samstag zu einer Streckenunterbrechung im Abschnitt Gramatneusiedl - Bruck an der Leitha im östlichen Niederösterreich geführt.
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Als Auslöser gilt laut einer Aussendung ein Tier, ein Kabelbrand war die Folge. "Fernverkehrszüge (Railjet und Eurocity) können zwischen Wien Hauptbahnhof bzw. Wien Westbahnhof und Hegyeshalom derzeit nicht fahren."

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Von "massiven Schäden" war die Rede. Die Reparaturarbeiten "auf Hochtouren" sollen voraussichtlich bis zum Betriebsschluss am Sonntag dauern.

Im Abschnitt Gramatneusiedl - Bruck an der Leitha wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Passagiere im Fernverkehr wurden ersucht, Nahverkehrszüge bis Gramatneusiedl zu benützen und dort auf die bereitgestellten Autobusse bis Bruck an der Leitha umzusteigen. Mit längeren Reisezeiten musste gerechnet werden.

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