Probealarm: So viele Sirenen sind ausgefallen

Am Samstag fand der jährliche bundesweite Zivilschutz-Probealarm statt. Die Sirenen-Bilanz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zwischen 12 und 12:45 Uhr wurden in ganz Österreich nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt.

Der Probealarm dient einerseits der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit den Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden.

8.343 Sirenen funktionierten einwandfrei

Heuer wurden insgesamt 8.399 Sirenen auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet, wobei 99,33 Prozent (8.343 Sirenen) einwandfrei funktionierten. Die Detailergebnisse der einzelnen Bundesländer:

Burgenland: 100%, alle 325 Sirenen funktionierten

Vorarlberg: 100%, alle 230 Sirenen funktionierten

Oberösterreich: 99,73%, vier Ausfälle bei 1.498 Sirenen

Tirol: 99,71%, drei Ausfälle bei 1.025 Sirenen

Steiermark: 99,53%, sechs Ausfälle bei 1.278 Sirenen

Wien: 99,44%, ein Ausfall bei 180 Sirenen

Salzburg: 99,42%, drei Ausfälle bei 521 Sirenen

Niederösterreich: 98,90%, 27 Ausfälle bei 2.450 Sirenen

Kärnten: 98,65%, zwölf Ausfälle bei 892 Sirenen

Allgemein lagen die Ausfälle in den Bundesländern bei 0,67 Prozent (56 Sirenen; 2025 bei 0,44 Prozent und 37 Sirenen).

Die Signale können derzeit von 8.399 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Lagezentrum des Innenministeriums, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen.

Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems "AT-Alert"

Heuer erfolgte auch wieder eine bundesweite Testauslösung des Katastrophen-Warnsystems "AT-Alert" auf den Mobiltelefonen. Nach Informationen der Mobilfunknetzbetreiber wurden die Aussendungen der Testnachrichten erfolgreich durchgeführt.