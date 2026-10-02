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Probealarm

Nicht schrecken! Morgen heulen ALLE Sirenen

Phillip Platzer
von
Vier graue Sirenen sind an einem Mast vor blauem Himmel mit Wolken montiert.
© Getty Images
Am Samstag wird in Österreich erneut ein bundesweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.
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Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" landesweit die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" von rund 8.300 Feuerwehrsirenen ausgestrahlt. Die jährliche Probe der Signaltöne dient der Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems und soll die Bevölkerung mit den Signalen vertraut machen.

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Die Bedeutung der Signale: "Sirenenprobe" (15 Sekunden), "Warnung" (drei Minuten gleichbleibender Dauerton) - herannahende Gefahr! Über Radio, TV-Geräte bzw. Internet durchgegebene Verhaltensmaßnahmen beachten, "Alarm" (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) - Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio, TV-Geräte bzw. Internet durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen, "Entwarnung" (eine Minute gleichbleibender Dauerton) - Ende der Gefahr!

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