Rauch-Alarm: Volksschule mit 166 Schülern evakuiert

Im Keller des Gebäudes trat Rauch aus.

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Die Volksschule in Schwarzach im Pongau ist am Freitag wegen Rauchentwicklung evakuiert worden. Laut Polizei wurden 166 Schülerinnen und Schüler von 15 Lehrpersonen ins Freie gebracht. Es habe keine Gefahr bestanden und es gebe keine Verletzten. Die Ursache des Brandalarms konnte allerdings nicht eruiert werden.

Als die durch die Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr eintraf, sei das Schulgebäude bereits vollständig evakuiert gewesen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach, Lehrer und Schüler seien am vorgesehenen Sammelplatz gestanden.

Im Keller wurde Rauch festgestellt, der laut Polizei von einem Lagerraum im Keller ausging. Ein Atemschutztrupp habe den Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, aber keinen Brand festgestellt, so die Feuerwehr.