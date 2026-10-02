oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Großeinsatz

Rauch-Alarm: Volksschule mit 166 Schülern evakuiert

© FF Schwarzach im Pongau
Im Keller des Gebäudes trat Rauch aus.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Volksschule in Schwarzach im Pongau ist am Freitag wegen Rauchentwicklung evakuiert worden. Laut Polizei wurden 166 Schülerinnen und Schüler von 15 Lehrpersonen ins Freie gebracht. Es habe keine Gefahr bestanden und es gebe keine Verletzten. Die Ursache des Brandalarms konnte allerdings nicht eruiert werden.

Als die durch die Brandmeldeanlage alarmierte Feuerwehr eintraf, sei das Schulgebäude bereits vollständig evakuiert gewesen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Schwarzach, Lehrer und Schüler seien am vorgesehenen Sammelplatz gestanden.

Auch interessant

Wrigleys holt DIESE Kult-Kaugummis zurück

Wiesn-Gäste hinterlassen 200.000-Euro-Schaden in Hotel

Held von Flydubai: "Ich konnte sie nicht sterben lassen!"

Im Keller wurde Rauch festgestellt, der laut Polizei von einem Lagerraum im Keller ausging. Ein Atemschutztrupp habe den Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, aber keinen Brand festgestellt, so die Feuerwehr.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bäckerei hat Thomas Morgensterns Helikopter "gefunden"

Mit Messi zu spielen 'stressig' für Mitspieler

Umstrittenes Sex-Gesetz tritt in Schweden in Kraft

Totschnigs Wasser-Register startet erst in drei (!) Jahren

USA schossen defekten Spionagesatelliten ab

FPÖ zittert vor Handy-Gate

Laila Hasanovic: Das ist die Neue von Mick Schumacher

Rauch-Alarm: Volksschule mit 166 Schülern evakuiert

Wohin am Wochenende? Die besten Events

Prost Mahlzeit: Erstes Urin-Bier der Welt kommt jetzt aus Österreich