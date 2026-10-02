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Nostalgie zum Kauen

Wrigleys holt DIESE Kult-Kaugummis zurück

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© Mars GmbH/ Mathias Kniepeiss
Retro-Geschmack im Mund: Die Kaugummis von damals feiern ein Comeback. Aber leider nur auf Zeit.
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2022 nahm Wrigley seine Streifenkaugummis aus dem Sortiment und besiegelte damit das Aus für ein Kaugefühl, mit dem viele aufgewachsen sind. Mit Sehnsucht blicken manche auf die Zeiten zurück, in denen man einen Kaugummi in der Mitte auseinanderriss und mit der besten Freundin teilte oder sich eine Hälfte einfach für später aufhob. Die Renner waren Doublemint, Spearmint und Big Red. Einfach unschlagbar gut!

Zurück im Geschäft

Jetzt bringt Wrigleys die 80er-Kult-Kaugummis Doublemint, Spearmint und Big Red zurück in die Supermarktregale und lässt damit das Lebensgefühl einer ganzen Generation neu aufleben. Allerdings in einer modernisierten Variante: Die Klassiker gibt es nicht mehr als Streifen, sondern als leichter portionierbare Dragees.

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Throwback mit Ablaufdatum

Leider ist das Comeback nur ein kurzes Vergnügen: Schon im Dezember sollen die Kaugummis, die uns in die gute alte Zeit zurückversetzen - oder jüngeren Generationen ein völlig neues Geschmackserlebnis erfahren lassen -, wieder aus den Geschäften verschwinden: Die limitierte Retro-Edition wird nur bis Anfang Dezember erhältlich sein oder solange der Vorrat reicht.

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