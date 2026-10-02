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Besitzer verzweifelt

Wiesn-Gäste hinterlassen 200.000-Euro-Schaden in Hotel

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Betrunken zurück ins Hotelzimmer und die Dusche mit dem Klo verwechselt. So schlimm endete die Nacht.
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Diese Hotelgäste haben einiges zu viel getrunken: Zwei Männer, die in einem Münchner Hotel untergekommen waren, kehrten nach einem ausgesprochen feucht-fröhlichen Wiesn-Besuch zurück in ihr Zimmer. Bevor sie ihren Rausch ausschlafen konnten, übergaben sie sich. Leider nicht in die Toilette, sondern in die Dusche, so Sat.1.

Wasser lief stundenlang

Das Erbrochene wollten die Hotelgäste wohl noch wegspülen und drehten daher das Wasser in der Dusche auf. Dann gingen sie schlafen - und das Wasser floss weiter, der Abfluss war durch das Erbrochene jedoch verstopft.

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Böse Überraschung

Gegen 5.30 Uhr erschien eine Mitarbeiterin zum Dienst und wunderte sich über das Geräusch von plätscherndem Wasser an der Rezeption. Es war zu diesem Zeitpunkt schon vom zweiten Stock bis in den Frühstücksraum im Erdgeschoss gelangt.

Die Betreiberin eilte zum Ort des Dramas und konnte ihren Augen nicht trauen. Während die beiden aus Paderborn stammenden Gäste tief und fest schliefen, hatten sie das Hotel geflutet. Für das Ausmaß der Katastrophe interessierten sie sich nicht - sie verließen das Hotel nachdem sie das Haftungsprotokoll unterschrieben hatten ohne eine Begehung.

Der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt - dafür müssen die beiden Männer haften.

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