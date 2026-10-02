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Seltener Jagdunfall

Jäger von totem Hirsch verletzt

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von
Hirsch
© Wikipedia, die freie Enzyklopädie / Traroth
Zu einem schweren Jagdunfall ist es in Salzburg gekommen.
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Ein Unfall mit schweren Folgen hat sich in Rauris, Salzburg, am heutigen Freitag ereignet. Dabei wurde ein Jagdhelfer verletzt. Der Mann wollte den bereits erlegten Hirsch abtransportieren, dann rutschte dieser ab.

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Aus schwierigem Gelände geborgen

Der Mann hatte dabei zuvor einen Hirsch erlegt. Das tote Tier entglitt allerdings beim Abtransport vom Platteck der Kontrolle und krachte dem Jagdhelfer auf die Wade. Die Verletzung war so schwer, dass der Mann den Notruf absetzte.

Der Einsatzleiter der Bergrettung Rauris konnte mit dem Mann, der selbst Mitglied der Bergrettung ist, die Lage aber noch am Telefon besprechen. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Alpin Heli 6 aus Zell am See konnte den schwer Verletzten mit dem Tau aus dem schwierigen Gelände fischen und schließlich erfolgreich bergen. Der Mann wurde ins Tauernklinikum in Zell am See gebracht.

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