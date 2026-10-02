Schock in Salzburg
Raubopfer (87) erliegt Verletzungen
Salzburg. Eine 87-Jährige, die Mitte Juni in ihrem Haus im Salzburger Stadtteil Taxham überfallen worden war, ist nun ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg bestätigte entsprechende Medienberichte vom Freitag. Eine Obduktion wurde angeordnet. Wegen der Tat sind zwei Rumänen in Untersuchungshaft, gegen sie wird nun wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt.
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Nachdem die Pensionistin nicht zu einem vereinbarten Treffen gekommen war, hatten Bekannte bei ihr zu Hause nachgesehen und sie verletzt gefunden. Sie dürfte bereits am Tag zuvor überfallen worden und selbst nicht mehr in der Lage gewesen sein, um Hilfe zu rufen. Angehörige stellten fest, dass aus der Wohnung Wertgegenstände fehlten.
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