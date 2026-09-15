oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

1.000 Autos weniger

Stadt Salzburg: Erste Bilanz zur Sommersperre

Verkehr in Salzburg
© Getty Images
Kritiker sprechen von Imageschaden für die Tourismus-Hochburg.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Stadt Salzburg hat am Dienstag Bilanz über die zweimonatige "Sommerregelung" im Juli und August gezogen. Mit einer Sperre des Zentrums für alle Pkw von außerhalb des Salzburger Zentralraums wollte man das wiederkehrende Verkehrschaos im Sommer in den Griff bekommen. Wie Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) und Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) mitteilten, wurde das Ziel, die Zahl der Pkw-Fahrten durch die Stadt um 1.000 am Tag zu reduzieren, erreicht.

Auch interessant

Europas 50 schönste Geheimtipps: An diesen Orten machen Sie alleine Urlaub

Das sind die schönsten Lidschattenfarben für den Herbst

Zendaya & Co. zeigen bei den Emmys, warum kurze Haare jetzt boomen

Dafür würden auch andere Zahlen sprechen, betonten beide in einer Aussendung. Bei den Park-&-Ride-Plätzen wurden 14.896 Kombitickets fürs Parken und den öffentlichen Verkehr verkauft - um rund 5.400 mehr als 2025. Die Altstadtgaragen waren mit einer Vollauslastung an nur 22 statt 43 Tagen wesentlich seltener voll und auf wichtigen Innenstadtachsen verbesserte sich der Verkehrsfluss. Auf den untersuchten Ausweichrouten hätten sich keine Mehrbelastungen feststellen lassen. In der Gesamtbeurteilung sei an besonders belasteten Tagen eine Reduktion von bis zu rund 1.000 Fahrten fachlich plausibel.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

E-Scooter-Unfälle haben sich in Salzburg verdoppelt

Unfälle führen zu Sperren auf der A1

Pam & Tommy: so wurde geschummelt

Afghanistan: SPÖ beruft Außenpolitikrat ein

Wolf Haas holt Literaturpreis

Mann offenbar mit Waffe bedroht: Polizeieinsatz

Rapid auf Formsuche vor Europa League-Start

Welches Brautkleid soll Meghan tragen?

Salzburger Lokalbahn kehrt auf die Schiene zurück

Stadt Salzburg: Erste Bilanz zur Sommersperre