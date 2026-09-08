Vorfall in Salzburg
Mann offenbar mit Waffe bedroht: Polizeieinsatz
Salzburg. Zu einem Polizeieinsatz ist es am Montagabend im Salzburger Stadtteil Lehen gekommen. Ein Anrufer informierte die Polizei, dass ein 41-Jähriger mit einer Waffe bedroht worden sei, und auch die 17-jährige Nichte des 41-Jährigen sei gefährlich bedroht worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung bei dem 19-jährigen Beschuldigten an, doch dieser war nicht anwesend, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag gegenüber der APA erklärte. Verletzt wurde niemand.
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Mehrere Polizeistreifen, darunter die schnelle Interventionsgruppe (SIG) und Cobra-Beamte, waren um 22.00 Uhr im Einsatz. Bei der Hausdurchsuchung sei die vermeintliche Schusswaffe nicht sichergestellt worden, sagte die Polizeisprecherin. "Die Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung laufen." Offenbar lag zwischen der Nichte des 41-Jährigen und dem 19-jährigen Beschuldigten ein Bekanntschaftsverhältnis vor.
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