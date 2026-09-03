Horror-Crash im Tauerntunnel: Zwei Verletzte

Ein Lenker krachte mit seinem Auto gegen eine Betonleitwand. Dabei wurden sowohl er als auch seine Beifahrerin verletzt.

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Salzburg. Zu dem schweren Unfall kam es am Mittwochabend beim Nordportal des Tauerntunnels an der Tauernautobahn (A10) bei Flachauwinkl (Pongau).

Gegen 18 Uhr krachte ein Lenker, der auf der Richtungsfahrbahn Salzburg unterwegs war, bei der Ausfahrt aus dem Tunnel gegen eine Betonleitwand. Laut Feuerwehr wurde die Beifahrerin im Auto schwer verletzt, der Lenker kam mit leichten Verletzungen davon.

Opfer kamen ins Spital

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die alarmierte Rettung versorgte die beiden Verletzten und lieferte sie anschließend ins Krankenhaus nach Schwarzach ein. Auch ein Notarzthubschrauber war alarmiert worden.

Das Auto rammte im Bereich des Nordportals eine Betonleitwand. © Freiwillige Feuerwehr Zederhaus

Das Auto rammte im Bereich des Nordportals eine Betonleitwand. © Freiwillige Feuerwehr Zederhaus

Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall dauerten rund eine Stunde. In dieser Zeit war die Tunnelröhre in Richtung Salzburg komplett gesperrt.