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Gefahr im Verzug

Polizei nahm 59-Jährigem 160 Tiere ab

© APA/LPD BURGENLAND
Die Hühner, Hasen und Meerschweinchen standen auf engstem Raum und ohne Wasser in der prallen Sonne.
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Burgenland. Einem 59-jährigen Burgenländer sind am Mittwoch wegen nicht artgerechter Haltung rund 160 Tiere abgenommen worden. Der Mann hielt auf seinem Grundstück im Bezirk Jennersdorf Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Hähne und Küken. Sie standen auf engstem Raum und ohne Wasser in der prallen Sonne, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Amtstierärztin ordnete die Abnahme der Tiere wegen Gefahr im Verzug an. Sie wurden in geeignete Unterkünfte gebracht.

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Neue Unterkünfte

Polizei und Bezirkshauptmannschaft wurden durch Hinweise aus der Bevölkerung auf den 59-Jährigen aufmerksam und kontrollierten deshalb sein Grundstück. Die Amtstierärztin stellte dabei erhebliche Mängel bei der Haltung der Tiere fest. Die Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Hähne und Küken wurden daraufhin von Polizisten und Gemeindebediensteten in Transportboxen gesetzt und in neue Unterkünfte gebracht.

Im Zuge einer Überprüfung wurden auf einem Anwesen im Bezirk Jennersdorf erhebliche Mängel bei der Haltung mehrerer Tiere festgestellt. Wegen Gefahr im Verzug wurden die Abnahme der Tiere veranlasst. © APA/LPD BURGENLAND

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