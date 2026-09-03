Oberösterreich
Mord-Alarm: Kinder finden Frauenleiche an Flussufer
Spielende Kinder haben in Vöcklabruck eine tragische Entdeckung gemacht, als sie am Ufer der Ager auf eine Frauenleiche stießen. Die Einsatzkräfte wurden daraufhin umgehend verständigt.
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Identität der Toten ist geklärt
Laut Medienberichten, konnte die Identität des Opfers bereits festgestellt werden. Es soll sich um eine 53-jährige Frau handeln, die aus dem Bezirk Gmunden stammt.
Ermittler vermuten ein Tötungsdelikt
Der Körper der Frau wies laut Medienberichten mehrere Stichverletzungen auf. Aufgrund dieser Spurenlage gehen die Ermittler derzeit wohl von einem Tötungsdelikt aus. Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich.
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