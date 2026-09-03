Mord-Alarm: Kinder finden Frauenleiche an Flussufer

Schrecklicher Leichenfund in Vöcklabruck: Spielende Kinder haben am Ager-Ufer eine tote Frau entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten.

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Spielende Kinder haben in Vöcklabruck eine tragische Entdeckung gemacht, als sie am Ufer der Ager auf eine Frauenleiche stießen. Die Einsatzkräfte wurden daraufhin umgehend verständigt.

© FOTOKERSCHI.AT

Identität der Toten ist geklärt

Laut Medienberichten, konnte die Identität des Opfers bereits festgestellt werden. Es soll sich um eine 53-jährige Frau handeln, die aus dem Bezirk Gmunden stammt.

Ermittler vermuten ein Tötungsdelikt

Der Körper der Frau wies laut Medienberichten mehrere Stichverletzungen auf. Aufgrund dieser Spurenlage gehen die Ermittler derzeit wohl von einem Tötungsdelikt aus. Der genaue Tathergang ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich.