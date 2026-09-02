Hagel verwandelt Ort in eine Winterlandschaft

Schwere Gewitter haben heute in der Steiermark für Chaos gesorgt. Besonders der Bezirk Voitsberg wurde von massivem Hagel und Starkregen hart getroffen, was zu vielen Feuerwehreinsätzen führte.

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Am späten Mittwochnachmittag zogen heftige Unwetter über Teile der Steiermark. Für die Bezirke Graz, Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz, Wolfsberg und Teile von Graz-Umgebung hatte der private Wetterdienst "Unwetterzentrale" (uwz) zuvor die rote Warnstufe ausgerufen. Auch die GeoSphere Austria warnte vor heftigen Gewittern.

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Riesiger Hagel in der Steiermark

Besonders extrem traf es den Bezirk Voitsberg ab etwa 16 Uhr. In Köflach und Maria Lankowitz fielen bis zu fünf Zentimeter große Eisbrocken vom Himmel. Der Wetterdienst "uwz" postete dazu auf der Plattform X: "Köflach in Weiß: Der Hagel hat den Ort kurzerhand in eine Winterlandschaft verwandelt." Autofahrer waren gezwungen, in Schrittgeschwindigkeit zu fahren oder ihre Fahrzeuge in Wäldern in Sicherheit zu bringen.

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Feuerwehren bei Pumparbeiten im Dauereinsatz

Neben dem Hagel sorgte Starkregen und ein Sturm für Probleme, da etwa abgerissene Blätter die Kanaldeckel verstopften und das Wasser nicht abrinnen konnte, wie "ORF Steiermark" berichtet. Laut dem ORF-Meteorologen wurden in Köflach "stürmische Böen um 85km/h!" gemessen.

Unwetter zog Spur der Verwüstung

Die Freiwillige Feuerwehr Köflach sowie die Betriebsfeuerwehr Stölzle-Oberglas mussten mehrfach zu Pumparbeiten ausrücken. Ersten Meldungen zufolge beschädigte der Sturm Dächer, beispielsweise in Södingberg, und zerstörte Glaskuppeln. Das Gewitterradar zeigte am Nachmittag laut "uwz" zudem deutliche Aktivitäten in der Südweststeiermark, während sich auch im südlichen Burgenland erste Zellen bildeten.

Karte von Österreich mit gelber Gewitterwarnung im Süden und grünen, sicheren Gebieten im Norden. © GeoSphere Austria

GeoSphere Austria gab eine Gewitter-Warnung heraus, die vorerst bis 21 Uhr gültig ist: "Im Laufe des Nachmittags entstehen vermehrt Gewitter, zu den Hauptgefahren zählen vor allem Starkregen und Hagel." Mögliche Auswirkungen seien in den betreffenden Warngebieten "kleine Muren, lokal überflutete Straßen. Punktuell kann es zu Überschwemmungen kommen, Keller können überflutet werden". Außerdem könnten Blitzschläge zu Stromausfällen führen und Gebäude oder Bäume in Brand stecken.

So wird das Wetter in der Nacht

Nach den Unwettern beruhigt sich die Lage. In der Nacht auf Donnerstag ziehen laut GeoSphere Austria im Norden und Osten ein paar Wolken durch, während es im Süden und Westen sternenklar bleiben kann.

Am Donnerstag überwiegt nach ersten Wolken im Osten oft sonniges Wetter, vor allem im Süden wird es sehr freundlich. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 30 Grad. Am Freitag dominiert in Österreich dann fast überall die Sonne bei sommerlichen 25 bis 33 Grad.