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Drama am Berg

110 Meter abgestürzt: Kletterer tot gefunden

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Die Leiche dürfte schon länger dort gelegen sein..
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Ein Kletterer ist offenbar bei einem Alpinunfall am Gaishorn in Tannheim in Tirol (Bezirk Reutte) rund 110 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Die Bergrettung Tannheim hatte die Polizei am Freitag über den Fund der Leiche verständigt. Die Person dürfte schon länger dort gelegen sein, sagte ein Sprecher der Exekutive am Mittwoch. Die Identität habe bisher noch nicht festgestellt werden können.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Die Bergung des Leichnams wurde von der Besatzung eines Polizeihubschraubers mit Unterstützung der Bergrettung durchgeführt, hieß es.

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