Von U-Bahn erfasst: Obdachloser tot

In der U-Bahn-Station Schwedenplatz in Wien kam es zu einem tragischen Unfall. Ein 57-jähriger Mann wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57-jährige Obdachlose vor dem Unglück am Bahnsteig getorkelt und betrunken gewesen sein. Genau in jenem Moment, als die U-Bahn in die Station einfuhr, bückte er sich offenbar. Dabei wurde der er von dem einfahrenden Fahrzeug erfasst.

Einsatzkräfte stellen nur Tod fest

Die umgehend herbeigerufenen Kräfte der Berufsrettung Wien konnten für den Verunglückten leider nichts mehr tun. Am Einsatzort konnte von den Sanitätern nur noch der Tod des 57-Jährigen festgestellt werden.

Verkehrsunfallkommando übernimmt weitere Erhebungen

Nach dem tragischen Vorfall hat das Verkehrsunfallkommando die detaillierten Unfallerhebungen vor Ort übernommen. Die genauen Umstände des Geschehens werden nun von den zuständigen Stellen gründlich untersucht.