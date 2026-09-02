Schwedenplatz
Von U-Bahn erfasst: Obdachloser tot
Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57-jährige Obdachlose vor dem Unglück am Bahnsteig getorkelt und betrunken gewesen sein. Genau in jenem Moment, als die U-Bahn in die Station einfuhr, bückte er sich offenbar. Dabei wurde der er von dem einfahrenden Fahrzeug erfasst.
Einsatzkräfte stellen nur Tod fest
Die umgehend herbeigerufenen Kräfte der Berufsrettung Wien konnten für den Verunglückten leider nichts mehr tun. Am Einsatzort konnte von den Sanitätern nur noch der Tod des 57-Jährigen festgestellt werden.
Verkehrsunfallkommando übernimmt weitere Erhebungen
Nach dem tragischen Vorfall hat das Verkehrsunfallkommando die detaillierten Unfallerhebungen vor Ort übernommen. Die genauen Umstände des Geschehens werden nun von den zuständigen Stellen gründlich untersucht.
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