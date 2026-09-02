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Schwedenplatz

Von U-Bahn erfasst: Obdachloser tot

U-Bahn-Station in Wien mit einfahrendem Zug und digitaler Uhr an der Decke.
© Getty Images/iStockphoto
In der U-Bahn-Station Schwedenplatz in Wien kam es zu einem tragischen Unfall. Ein 57-jähriger Mann wurde von einem einfahrenden Zug erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.
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Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 57-jährige Obdachlose vor dem Unglück am Bahnsteig getorkelt und betrunken gewesen sein. Genau in jenem Moment, als die U-Bahn in die Station einfuhr, bückte er sich offenbar. Dabei wurde der er von dem einfahrenden Fahrzeug erfasst.

Einsatzkräfte stellen nur Tod fest

Die umgehend herbeigerufenen Kräfte der Berufsrettung Wien konnten für den Verunglückten leider nichts mehr tun. Am Einsatzort konnte von den Sanitätern nur noch der Tod des 57-Jährigen festgestellt werden.

Verkehrsunfallkommando übernimmt weitere Erhebungen

Nach dem tragischen Vorfall hat das Verkehrsunfallkommando die detaillierten Unfallerhebungen vor Ort übernommen. Die genauen Umstände des Geschehens werden nun von den zuständigen Stellen gründlich untersucht.

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