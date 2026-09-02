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Mordversuch

Frau (60) stach mit Messer auf Ehemann ein

Frau (25) geht auf ihren Freund mit Messer los
© TZ ÖSTERREICH / Schwarzl
Die 60-Jährige soll zuvor sogar mit einem Schürhaken auf ihren Partner losgegangen sein.
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In einem Einfamilienhaus in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Wien-Simmering ist ein Streit zwischen einem Ehepaar Dienstag um 14.20 Uhr eskaliert. Die 60-jährige Frau soll ihren Ehemann mit einem Küchenmesser attackiert haben. Der Mann konnte ausweichen, erlitt aber zwei Schnittverletzungen im Gesicht. Anschließend flüchtete er aus dem Haus.

Schürhaken und 1,6 Promille

Bei den Ermittlungen berichtete der Mann zudem, dass seine Ehefrau ihn bereits am Vortag mit einem Schürhaken angegriffen haben soll. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete wegen des Verdachts des versuchten Mordes die Festnahme der Frau an. Gegen 18 Uhr wurde die flüchtige Verdächtige in einem Hotel in Wien-Landstraße gefasst. Bei ihr wurden rund 1,6 Promille Alkohol festgestellt. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

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Ermittlungen laufen

Vor ihrer Einlieferung in die Justizanstalt wurden gegen die Frau ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt nun die weiteren Ermittlungen. Für die Verdächtige gilt die Unschuldsvermutung.

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