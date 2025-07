Tomorrowland in Flammen: Bühne brennt lichterloh

Kurz vor dem Start des Musikfestivals Tomorrowland in Boom (Belgien) ist die Hauptbühne in Brand geraten.

Am Mittwochabend tauchten auf der Plattform X zahlreiche Videos auf, die ein lichterloh brennendes Bühnenkonstrukt zeigen. Die genaue Ursache des Feuers ist bislang unklar. Das Festival, eines der größten Europas, sollte am Freitag offiziell beginnen und ist bekannt für seine spektakulären Bühnenbilder.

Veranstalter bestätigten den Brand

Die Veranstalter bestätigten den Brand gegen 19 Uhr. Festivalsprecherin Debby Wilmsen sagt gegenüber der niederländischen Zeitung "De Telegraaf": "Die Rettungskräfte sind vor Ort. Unsere oberste Priorität ist jetzt die Sicherheit." Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ob das Festival trotz der beschädigten Hauptbühne wie geplant stattfinden kann, bleibt derzeit offen.

Ähnlicher Vorfall 2017

Bereits 2017 kam es zu einem ähnlichen Vorfall: Beim Ableger von Tomorrowland in Barcelona geriet ebenfalls eine Bühne in Brand, was zum Abbruch der Veranstaltung führte.

Der aktuelle Brand sorgt nun kurz vor Beginn des Festivals für große Unsicherheit bei Fans und Veranstaltern. Eine Absage oder Verschiebung des Events ist nicht ausgeschlossen.