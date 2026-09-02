Hauptbahnhof
Ticket-Frau mit dem Umbringen gedroht
Am Wiener Hauptbahnhof soll ein 37-Jähriger am Dienstag gegen 11.10 Uhr eine Mitarbeiterin eines Ticketschalters während eines Streits mit dem Umbringen bedroht haben. Der Filialleiter griff ein und forderte den Verdächtigen auf, das Gebäude zu verlassen. Er begleitete den Mann bis zum Ausgangsbereich.
Erneute Drohungen
Doch dort soll die Situation weiter eskaliert sein: Der Rumäne habe lautstark angekündigt, ein Messer zu holen, und weitere Drohungen ausgestoßen. Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm den Verdächtigen nach der Klärung des Sachverhalts vorläufig fest.
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Anzeige auf freiem Fuß
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien kam der Verdächtige anschließend wieder frei. Die Anzeige erfolgt auf freiem Fuß.
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