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Hauptbahnhof

Ticket-Frau mit dem Umbringen gedroht

Polizisten stehen vor dem Haupteingang des Wiener Hauptbahnhofs.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Der Rumäne kündigte an, ein Messer zu holen.
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Am Wiener Hauptbahnhof soll ein 37-Jähriger am Dienstag gegen 11.10 Uhr eine Mitarbeiterin eines Ticketschalters während eines Streits mit dem Umbringen bedroht haben. Der Filialleiter griff ein und forderte den Verdächtigen auf, das Gebäude zu verlassen. Er begleitete den Mann bis zum Ausgangsbereich.

Erneute Drohungen

Doch dort soll die Situation weiter eskaliert sein: Der Rumäne habe lautstark angekündigt, ein Messer zu holen, und weitere Drohungen ausgestoßen. Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm den Verdächtigen nach der Klärung des Sachverhalts vorläufig fest.

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Anzeige auf freiem Fuß

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien kam der Verdächtige anschließend wieder frei. Die Anzeige erfolgt auf freiem Fuß.

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