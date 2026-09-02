Jean Paul Gaultier kommt mit spektakulärem Duft-Pop-up nach Wien

Ein neues Parfum einfach ins Regal stellen? Das reicht längst nicht mehr. Jean Paul Gaultier macht aus dem Launch seines neuen Duftes "La Favorite" ein Erlebnis und bringt dafür einen mobilen Kiosk direkt ins Wiener MuseumsQuartier.

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Die Zeiten, in denen ein neues Parfum vor allem mit einer klassischen Kampagne und einer hübschen Flasche gelauncht wurde, sind vorbei. Heute soll ein Produkt nicht nur gesehen, sondern erlebt werden. Marken setzen zunehmend auf Pop-ups, Events und interaktive Erlebnisse, die Menschen gemeinsam entdecken und vor allem eines erzeugen: das Gefühl, dabei gewesen zu sein.

Jean Paul Gaultier setzt genau hier an und macht aus dem Launch seines neuen Duftes "La Favorite" einen kleinen Erlebnispark auf vier Rädern.

Der Gaultier-Kiosk kommt nach Wien

© Jean Paul Gaultier/PR

Für die Kampagne geht ein eigens gestalteter Airstream im Jean-Paul-Gaultier-Look auf Tour. Nach mehreren Stationen in Deutschland und der Schweiz macht der mobile "La Favorite Kiosk" auch in Wien Halt. Am 25. und 26. September 2026 wird der Airstream jeweils von 11 bis 19 Uhr im MuseumsQuartier stehen. Und der Name Kiosk ist durchaus Programm: Besucher:innen erwartet nicht einfach nur die Möglichkeit, den neuen Duft kennenzulernen. Rund um "La Favorite" wird ein komplettes Erlebnis inszeniert.

Duft trifft Drinks und französische Snacks

Passend zum französischen Spirit der Maison Gaultier wird der Kiosk mit Signature Drinks, französischen Snacks und exklusiven Goodies bespielt. Das Konzept soll den Duft damit in einen Lifestyle-Moment verwandeln: Man kommt nicht nur vorbei, testet ein Parfum und geht wieder. Stattdessen wird aus dem Launch ein Treffpunkt für Freund:innen, ein kleiner Date-Spot oder einfach ein spontaner Zwischenstopp beim MuseumsQuartier-Besuch. Und genau das ist der spannende Unterschied zu einem klassischen Produktlaunch: Die Marke schafft einen Ort, den man gemeinsam erleben kann und der sich dadurch fast automatisch für Social Media eignet.

Wien ist nur eine Station

Der "La Favorite Kiosk" tourt derzeit durch mehrere Städte. Gestartet wird Anfang September in Hamburg, anschließend geht es nach Düsseldorf, Wien und schließlich nach Berlin.

Die Tour:

4.–5. September: Hamburg, Westfield Center Überseequartier



Hamburg, Westfield Center Überseequartier 11.–12. September: Düsseldorf, Königsallee x Schadowplatz



Düsseldorf, Königsallee x Schadowplatz 25.–26. September: Wien, MuseumsQuartier



Wien, MuseumsQuartier 1.–2. Oktober: Berlin, Mall of Berlin

Die Idee dahinter ist klar: Jean Paul Gaultier bringt den Duft nicht einfach zu den Konsument:innen, sondern das gesamte Markenerlebnis direkt auf die Straße.