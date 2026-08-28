Alpenbarbie Melissa Naschenweng zeigt ihre neue Dirndl-Kollektion

Gemeinsam mit dem Trachtenlabel Krüger Dirndl bringt die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng eine neue, aufregende Kollektion auf den Markt.

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Mit ihrer unverwechselbaren Kombination aus tief verwurzelter Bodenständigkeit, starkem Selbstbewusstsein und einem feinen Gespür für aktuelle Fashion-Trends gilt Melissa Naschenweng seit Jahren als Stilvorbild - und das längst nicht mehr nur in der Volksmusik-Szene. Nun setzt die fesche Kärntnerin einen weiteren Meilenstein in ihrer modischen Karriere: Gemeinsam mit dem Trachtenlabel Krüger Dirndl bringt sie eine Capsule Collection auf den Markt, die ihre facettenreiche Persönlichkeit bis ins kleinste Detail widerspiegelt.

Die modische Handschrift der "Alpenbarbie" ist in jedem Entwurf der exklusiven Kollektion unverkennbar. Die Farbwelt konzentriert sich ganz auf Melissas persönliche Signature-Farben, bei denen kräftiges, leuchtendes Pink auf zeitloses, samtiges Schwarz trifft. Entstanden ist eine kompakte, aber ungemein ausdrucksstarke Kollektion, die traditionelle Elemente geschickt mit einer modernen, selbstbewussten Attitüde kombiniert und so frischen Wind in die Trachtengarderobe bringt.

Krüger x Melissa Naschenweng: Lederhose Midnight, 219,00€ © Krüger Dirndl

Denim, Samt & Pink

Ein besonderes Highlight der neuen Modelinie ist zweifellos das edle schwarze Samtdirndl "Midnight". Das Modell besticht durch seine hochmoderne Silhouette, die durch feminine Flügelärmel und eine aufwendig gearbeitete Perlenschürze perfekt in Szene gesetzt wird.

Krüger x Melissa Naschenweng: Dirndl Midnight, 219,00€ © Krüger Dirndl

Ergänzt wird die anspruchsvolle Kollektion durch das auffällige pinke Dirndl "Alpenbarbie", das mit seinem texturierten Bouclé-Mieder einen frischen, modischen Akzent im Kleiderschrank setzt. Um den Look harmonisch abzurunden, wurde eigens eine passende, transparente Tüllbluse mit femininen Flügelärmeln entworfen, die perfekt auf das Dirndl abgestimmt ist.

Krüger x Melissa Naschenweng: Dirndl Alpenbarbie, 219,00€ © Krüger Dirndl

Für Damen, die es etwas trendiger mögen, reiht sich zudem das edle Denim-Dirndl "Alpenqueen" in die exklusive Produktpalette ein, was auch ohne Schürze perfekt als Jeanskleid getragen werden kann. Genau wie das schwarze Samtdirndl wird auch das Jeans-Modell bewusst ohne Bluse getragen, was den lässigen, modernen Look zusätzlich unterstreicht.

Krüger x Melissa Naschenweng: Dirndl Alpenqueen, 199,00€ © ???

Abgerundet wird die Kollektion durch eine schwarze Lederhose für Damen, die Melissa Naschenwengs charakteristischen Stil aufgreift. Eine besondere Überraschung hält die Linie zudem für die jüngsten Fans bereit: eine pinke Kinderlederhose in auffälliger Metallic-Optik, die den unverwechselbaren Look der Kollektion spielerisch interpretiert.

Ein Herzensprojekt für die Fans

Die Kollektion entspringt einer tiefen persönlichen Motivation der Künstlerin, die ihre Liebe zur Tracht mit ihren Fans teilen möchte.

“Mir war wichtig, Weiblichkeit auf eine moderne, selbstbewusste Art zu zeigen und Stücke zu entwerfen, in denen sich jede Frau wohlfühlt. Ein Dirndl passt einfach immer – egal ob festlich, lässig oder modern interpretiert. Die pinke Kinderlederhose ist ein Herzensprojekt, weil mich so viele kleine Fans immer wieder danach gefragt haben – diesen Wunsch wollte ich den kleinen Alpenbarbies unbedingt erfüllen.” Melissa Naschenweng

Mit ihren neuen Looks beweist die Kärntner Sängerin einmal mehr, dass moderne Tracht heute absolut alles sein darf: feminin, mutig, individuell und vor allem ein starker Ausdruck der eigenen Persönlichkeit.

Die gesamte Krüger x Melissa Naschenweng-Kollektion ist ab dem 28.08.2026 erhältlich.